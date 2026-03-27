Didier Deschamps donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé

Titulaire avec l’équipe de France hier soir, Ousmane Dembélé est sorti avant l’heure de jeu. À l’issue de la victoire française, Didier Deschamps a tenu à rassurer au sujet du numéro 10 du PSG.

L’équipe de France jouait hier soir un match amical contre le Brésil à Boston aux États-Unis. Titulaire lors de cette rencontre, Ousmane Dembélé a été décisif avec une très belle passe décisive en profondeur pour Kylian Mbappé lors de l’ouverture du score des Bleus. Il a ensuite été remplacé un peu avant l’heure de jeu, semblant se toucher derrière la cuisse. À l’issue du succès de la France, au micro de TF1, Didier Deschamps s’est montré rassurant au sujet de la sortie du numéro 10 du PSG. « Non, ça va, il n’y a pas de soucis. » Une information confirmée par l’entourage du joueur, qui a indiqué à Canal Plus que sa sortie à la 60e était prévue.

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Une performance au service du collectif

Pour son heure de jeu sur le terrain, l’attaquant du PSG a obtenu la note de 6 dans Le Parisien. « Très libre dans son placement, entre l’axe et l’aile droite, le Parisien s’est mis au service du collectif. À l’image de sa passe parfaite pour Mbappé, à l’origine de l’ouverture du score (0-1, 32e). Il a apporté du mouvement sur plusieurs situations (3e, 32e, 37e, 43e), cherchant à déséquilibrer le bloc brésilien en venant chercher les ballons plus bas. » De son côté, L’Equipe a été plus sévère avec un 5. « À droite lorsque les Français n’avaient pas le ballon, le Ballon d’Or avait une énorme liberté en phase offensive. Cela s’est traduit par quelques pertes de balle dangereuses, mais aussi une superbe passe décisive pour Mbappé (32e). »