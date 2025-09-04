Désiré Doué et Didier Deschamps
Didier Deschamps encense Illia Zabarnyi et Désiré Doué

Demain soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte l’Ukraine dans le cadre des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps a encensé deux joueurs du PSG qui devraient jouer ce match, Désiré Doué et Illia Zabarnyi.

Lors de cette trêve internationale, 16 joueurs du PSG ont été convoqués avec leurs sélections nationales respectives. Le match entre l’Ukraine et la France demain soir concerne six joueurs parisiens. Trois d’entre eux devraient être titulaires, Désiré Doué et Bradley Barcola du côté de la France, Illia Zabarnyi pour l’Ukraine. Présent en conférence de presse de veille de match ce jeudi, Didier Deschamps a encensé Désiré Doué et Illia Zabarnyi.

« Zabarnyi ? C’est encore un jeune joueur, mais il a un très bon potentiel »

« Doué ? Il a ses qualités, mais aussi sa tête qui est prête pour le très haut niveau. Tout a commencé très vite pour lui. Comme c’est le cas pour d’autres joueurs qui ont dû répondre très tôt à des exigences très élevées. Zabarnyi ? Il a fait une très bonne saison avec Bournemouth. S’il a été recruté par le PSG et Luis Enrique, c’est qu’ils ont repéré des qualités. C’est un joueur qui dégage beaucoup de sérénité et qui est à l’aise dans la relance, c’est important quand on joue à Paris. C’est encore un jeune joueur, mais il a un très bon potentiel. »

