Lucas Chevalier (Equipe de France)

Didier Deschamps explique l’absence de Chevalier dans sa liste pour le Mondial

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 mai 2026

Hier soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Cinq joueurs du PSG y figurent, mais pas Lucas Chevalier. Le sélectionneur des Bleus a expliqué ce choix.

Dans moins d’un mois, la Coupe du monde va ouvrir ses portes. Dans les prochains jours, les sélectionneurs des différentes nations qualifiées vont dévoiler leurs listes. Hier soir, c’était le cas de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a dévoilé les 26 joueurs qui iront aux États-Unis. Et dans cette dernière figure, cinq joueurs du PSG. Sans surprise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez participeront à cette Coupe du monde. Un sixième joueur des Rouge & Bleu aurait pu prétendre à une place dans les 26, Lucas Chevalier. Troisième gardien dans la hiérarchie des Bleus, l’ancien Lillois était encore présent dans la liste de mars même s’il ne jouait plus avec le PSG depuis janvier. Malgré un temps de jeu nul, sa présence aux USA était encore possible ces dernières semaines. À l’issue de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps a évoqué l’absence de Lucas Chevalier

Intégration, avenir, temps de jeu… le point sur la situation de Lucas Chevalier au PSG
canalsupporters.com

« J’espérais qu’il ait du temps de jeu »

« S’il n’avait pas été blessé, il aurait probablement joué. Probablement, je ne me mets pas à la place de Luis Enrique. Mais est-ce que ça aurait changé la donne ? Le critère, je vous l’ai dit, c’est un critère sportif, avance le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. J’espérais qu’il ait du temps de jeu, mais malheureusement sa blessure ne l’a pas aidé, la situation ne s’est pas améliorée et il n’a pas eu le minimum du temps de jeu nécessaire. »



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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 mai 2026

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