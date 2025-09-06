Didier Deschamps justifie son choix de faire jouer Ousmane Dembélé

Moins d’une semaine après s’être blessé avec le PSG, Ousmane Dembélé a rejoué avec la France. Il s’est malheureusement de nouveau blessé. Didier Deschamps a justifié son choix de le faire jouer contre l’Ukraine.

Ousmane Dembélé s’est blessé à la cuisse gauche contre Toulouse le week-end dernier. Convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale, le numéro 10 du PSG avait rejoint Clairefontaine lundi pour que le staff de l’équipe de France l’examine. Ce dernier a décidé de conserver le joueur malgré une gêne à l’ischio-jambier et lui avait préparé un programme adapté. Il a repris l’entraînement collectif seulement la veille de la rencontre contre l’Ukraine. Hier, il est entré en jeu à la mi-temps, remplaçant Désiré Doué, touché au mollet. Mais seulement 30 minutes après son arrivée sur le terrain, après une accélération anodine, il s’est blessé à la cuisse droite. Le choix de Didier Deschamps de le faire jouer a fortement été critiqué. Le sélectionneur des Bleus s’est justifié en conférence de presse.

« Il n’y avait pas de risque, sinon je ne l’aurais pas fait entrer »

« Il n’y avait pas de risque, sinon je ne l’aurais pas fait entrer. C’est l’autre cuisse. Il n’a pas ressenti un truc violent. Il était dans de bonnes dispositions. Cela peut arriver à quelqu’un qui n’a rien avant. La situation médicale, ce qu’il ressentait, il n’y avait pas la moindre appréhension ou quoi que ce soit », explique Didier Deschamps dans des propos relayés par Le Parisien. Pour la Chaîne L’Equipe, le sélectionneur des Bleus a évoqué la sortie sur blessure d’un autre joueur du PSG, Désiré Doué, touché au mollet. « Désiré a ressenti une petite tension progressive sur un mollet. Je ne pense pas que cela soit trop méchant. On va devoir vérifier. Malheureusement pour Ousmane, qui était guéri et qui se sentait bien et apte, cela a un peu tiré, mais de l’autre côté. Mais bon, cela peut arriver même à des joueurs qui n’ont rien. Il va rester avec les Bleus ? On va voir, mais cela me semble court. À partir du moment où on rejoue dans quatre jours. Il se sentait bien, on a fait tout ce qu’il fallait cette semaine sur le plan médical et sur le ressenti du joueur aussi. S’il y avait eu la moindre appréhension ou quoi que ce soit, je l’aurais laissé tranquille et j’aurais fait rentrer un autre joueur. »