Hier soir, l’équipe de France a concédé le nul contre les Pays-Bas (0-0). Bradley Barcola est resté sur le banc. Didier Deschamps a expliqué pourquoi il n’avait pas fait rentrer le joueur du PSG.

Après sa victoire contre l’Autriche (1-0) pour son entrée en lice dans cet Euro 2024, l’équipe de France affrontait les Pays-Bas hier soir. En cas de succès, les Français s’assuraient une place en huitièmes de finale de la compétition et même la première place du groupe. Dans un match où elle s’est procuré les meilleures occasions, la France n’a pas réussi à marquer. Les deux équipes se sont donc quittées sur un match nul et vierge, le premier dans cet Euro. Certains observateurs se sont demandés pourquoi Didier Deschamps n’avait pas lancé Bradley Barcola en fin de match, lui qui a réalisé une très bonne saison sous le maillot du PSG et qui avait été intéressant lors de son entrée en jeu contre le Luxembourg (3-0). À l’issue de la rencontre, le sélectionneur des Bleus a expliqué son choix de ne pas utiliser Bradley Barcola.

« J’ai hésité à le mettre pour faire la différence »

« Barcola a des qualités, il fait de bonnes choses à l’entraînement. Mais il n’a jamais été avec nous, jouer un match comme ça, ce n’est jamais évident, même si j’ai hésité à le mettre pour faire la différence, assure le sélectionneur de l’équipe de France au micro de M6. Mais j’ai trouvé les joueurs en capacité de répondre sur un plan athlétique. L’équipe était équilibrée pour créer du danger et défendre aussi. Bradley a cette capacité, mais l’équipe de France sera plus forte avec Kylian Mbappé. »