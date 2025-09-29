Didier Deschamps ne devrait pas convoquer Désiré Doué

Après la rencontre du PSG contre Lille, la deuxième trêve internationale de la saison va s’ouvrir. Une trêve internationale qui ne devrait pas concerner Désiré Doué.

Convoqué avec l’équipe de France lors de la trêve internationale de septembre, Désiré Doué était revenu blessé au mollet. Le numéro 14 du PSG n’a toujours pas repris l’entraînement, lui qui avait vu le club de la capitale estimer son absence à quatre semaines. Alors qu’il était annoncé possiblement de retour contre le FC Barcelone, l’ancien rennais devra encore patienter pour retrouver les terrains, même si sa rédaction se passe bien.

Didier Deschamps ne voudra pas le convoquer dans l’intérêt du joueur

Il pourra profiter de la trêve internationale pour poursuivre sa rééducation et revenir enfin sur les terrains après cette dernière. Comme le rapporte RMC Sport, l’attaquant du PSG va mieux, mais n’est pas encore totalement remis. Didier Deschamps pourrait estimer que dans l’intérêt du joueur, ce qui prévaut toujours, il est bon de le laisser au repos. Le média sportif explique qu’avec un temps de jeu plus conséquent avec le PSG depuis la première trêve, Lucas Hernandez devrait bien être dans la liste des convoqués par Didier Deschamps, qui sera dévoilée jeudi après-midi.