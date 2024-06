Didier Deschamps prend la défense de Kylian Mbappé

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé réalise des matches moyens avec le PSG, malgré des statistiques au top. Didier Deschamps a tenu à prendre sa défense.

Au cours du mois de mai, Kylian Mbappé a officialisé un secret qui ne l’était plus pour personne depuis longtemps, son départ du PSG à l’issue de son contrat. Même s’il n’a pas dévoilé sa future destination, cette dernière ne fait aucun doute, il rejoindra le Real Madrid. L’officialisation de son arrivée à Madrid devrait d’ailleurs intervenir en début de semaine prochaine. Auteur d’un très bon début de saison au niveau statistique, Kylian Mbappé a vu ses performances nettement baisser après l’annonce de son départ à Nasser al-Khelaïfi et ses coéquipiers en février dernier. Même s’il a réalisé sa meilleure saison en termes de buts marqués avec le PSG (44), sur le terrain, ce n’était pas ça. Dans une interview accordée à RTL, Didier Deschamps a tenu à défendre son capitaine.

« Son corps et sa tête étaient habitués à jouer tous les matchs du début à la fin »

« Son corps et sa tête étaient habitués à jouer tous les matchs du début à la fin. Il n’était pas habitué à ça. Mais ici, c’est un autre contexte, le fonctionnement est différent. Il ne fera rien individuellement qui ira contre le projet collectif. Par ce qu’il représente et les responsabilités qu’il a en tant que capitaine, il est totalement impliqué dans l’objectif qu’il est le nôtre. » Le sélectionneur de l’équipe de France a aussi évoqué l’avenir du numéro 7 du PSG, expliquant que l’officialisation de sa future destination ne devrait plus tarder. « Ça va arriver. Il y aura une communication des deux côtés, prochainement, ça, c’est sûr. »