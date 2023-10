À la veille du second et dernier match de cette trêve internationale face à l’Écosse, Didier Deschamps se confronte aux journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Avant de recevoir l’Écosse au stade Pierre Mauroy de Lille, le sélectionneur de l’Équipe de France s’est exprimé sur la potentielle absence de Kylian Mbappé, et rassure les supporters parisiens avant le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine : « Il est disponible ! Ils ont tous des calendriers chargés. Je n’ai pas de pression. C’est déjà arrivé que certains clubs fassent passer des messages sans mettre la pression. Je tiens compte de la situation des joueurs. Je déciderai demain. Kylian va bien et est disponible, avec le sourire et en pleine forme. »

Pour continuer sur le cas Kylian Mbappé, Didier Deschamps est pris à parti pour donner son opinion sur la non-communication du capitaine de concernant les événements actuels autour de la guerre entre Israël et Palestine : « Oh là… Quelle question ! Kylian est capitaine et il assume tout à fait son rôle de capitaine. Il se positionne, il se positionne pas… C’est la liberté de chacun. Pour moi chacun est libre de s’exprimer quand il veut sur les sujets qu’ils veulent. Rien ne me gêne. Avec tout ce qu’il se passe, il faut faire attention à être modéré de toute part car ça peut prendre des conséquences bien plus graves. »

💬 Didier Deschamps « Kylian va bien »



Didier Deschamps défend Randal Kolo Muani

Place maintenant à Randal Kolo Muani. Le sélectionneur français a défendu le traitement médiatique impitoyable de l’attaquant du PSG : « Avec vos critiques ça ne va pas aller dans le bon sens… Randal ne fait pas tout bien. Avant la Coupe du Monde, peu de gens pensait qu’il serait avec nous. Il a enchaîné avec de bonnes choses. Tout est allé très vite pour lui. Sur le terrain, il a toujours la même volonté et la même disponibilité. Il est jugé sur son efficacité et il a une bonne marge de progression à ce niveau-là, il le sait. Touché ? Non, je ne pense pas, car il est toujours relativement calme. Mais je le répète, tout a été très vite pour lui. »