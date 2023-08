Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a tenu sa traditionnelle conférence de presse afin de communiquer sa liste des 23 Bleus. Au cours de celle-ci, les cas des Parisiens Lucas Hernandez, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et la potentielle recrue Randal Kolo Muani ont été évoqués.

Après avoir annoncé la liste des 23 joueurs français qui prendront part au prochain rassemblement à Clairefontaine, Didier Deschamps s’est livré au jeu des questions / réponses avec les journalistes présents au siège de la Fédération Française de Football. L’occasion pour le sélectionneur des Bleus de revenir sur le retour de Lucas Hernandez dans son groupe : « C’est avant tout un footballeur de haut niveau, avec son tempérament de combattant. Sa dernière blessure l’a éloigné, mais il a eu une bonne préparation et a retrouvé la compétition, donc c’est une très bonne chose pour le groupe France« . Pour rappel, le défenseur polyvalent français a été écarté des terrains de longs mois après sa blessure au cours de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avec son arrivée sous les cieux parisiens, Lucas Hernandez semble retrouver un rythme en compétition, au haut niveau, récompensé par un retour en Equipe de France.

Le groupe France compte aujourd’hui trois joueurs du Paris Saint-Germain : Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Cependant, la présence de Randal Kolo Muani parmi les 23, a également été associée au club de la capitale durant la session questions / réponses. En effet, actuellement en grève avec l’Eintracht Francfort afin de mettre la pression pour que son transfert au PSG se fasse, l’ancien attaquant du FC Nantes a été l’objet d’interrogations de la part de nos confrères. Didier Deschamps a rétorqué à ce sujet : « Rien ne me choque ni ne me dérange. Ce sont des situations qui peuvent avoir lieu, qui peuvent se répéter. Je connais bien Kolo, c’est quelqu’un qui est très respectueux, j’ai pas tous les éléments non plus pour juger de la situation. Cette dernière semaine avant la clôture demain soir, il peut y avoir des situations excessives pour « mettre la pression » d’un côté ou de l’autre, ce que je sais c’est que ces 23 là quand ils rejoindront Clairefontaine lundi, le club ne changera pas, ils seront fixés […] C’est plutôt une bonne chose pour nous si ça se passait, des joueurs qui jouent dans la même équipe, il y a des automatismes. Ca va pas à l’encontre de l’équipe de France, mais si de notre côté, c’est pas ça qui va être un critère« .

Au cours de cette conférence de presse, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont également été l’objet d’interrogation. Les deux champion du monde pourraient potentiellement disputer les Jeux Olympiques 2024 à Paris sous les ordres de Thierry Henry. Le sélectionneur Didier Deschamps a répondu à la question : « Ne commencez pas maintenant avec ces trucs là, vous êtes dans du fantasme. Pour l’instant, mon objectif c’est se qualifier à l’Euro et celui de Titi (Thierry Henry ; NDLR) aussi. Après je vous le dis, c’est pas vous, c’est pas moi, c’est pas Thierry, c’est pas le président Diallo qui va décider, c’est les présidents de club, même si l’objectif c’est d’avoir la meilleure équipe possible et éviter la mascarade des derniers JO. Je pressens que les clubs français seront beaucoup mieux disposés pour les JO de Paris 2024« .