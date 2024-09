Didier Deschamps salue un Barcola « en pleine confiance »

Bradley Barcola réalise un début de saison canon avec le PSG (quatre buts en trois matches). Didier Deschamps a salué les performances du numéro 29 parisien et son niveau élevé depuis quelques mois.

Recruté contre 50 millions d’euros la saison dernière par le PSG à Lyon, Bradley Barcola s’est affirmé comme un joueur important des Rouge & Bleu en deuxième partie de saison, lui qui était titularisé lors de tous les grands matches. Ses performances lui ont permis d’être appelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, compétition durant laquelle il aura pris part à trois rencontres pour une titularisation (103 minutes de jeu). Auteur d’un début de saison canon avec le PSG, quatre buts en trois matches de Ligue 1, il a de nouveau été convoqué par Didier Deschamps pour les matches de Ligue des nations contre l’Italie et la Belgique. Présent en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a évoqué l’état de forme de Bradley Barcola.

« On parle d’un jeune joueur aussi, qui a franchi les étapes très vite »

« Il est en pleine confiance, fait les bons choix, les bons gestes, ce qu’on demande à un joueur offensif. Bradley a toujours eu la capacité à faire des déséquilibres, marquer et faire marquer. On parle d’un jeune joueur aussi, qui a franchi les étapes très vite. Cela demande de la continuité. Il fait un très bon début de saison. La saison dernière lui a servi, comme sa présence à l’Euro. » Didier Deschamps a également été interrogé sur Warren Zaïre-Emery et s’il avait senti une forme de frustration chez le titi du PSG, qui n’a pas joué une minute pendant l’Euro. « Frustration, je n’irai pas jusque-là. Évidemment que c’est quelque chose qui va lui servir. Cela aurait été une injustice qu’il ne soit pas avec nous, même si au moment où je le prends, il est censé pouvoir faire les JO dans la foulée. Après, ça a changé. Au quotidien, la déception peut être là mais il était impliqué. Il a bien vécu la situation et ça lui servira. »