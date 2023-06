Didier Deschamps satisfait par les premiers pas de capitaine Mbappé

Après les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Le sélectionneur français est convaincu par les premiers pas dans ce rôle de l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années. Très mature pour son jeune âge (24 ans), le meilleur buteur de l’histoire du PSG a toujours voulu avoir des responsabilités que ce soit à Paris et en équipe de France. Depuis les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane à l’issue de la Coupe du monde, l’attaquant s’est vu confier le brassard de capitaine des Bleus par Didier Deschamps. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre entre la France et la Grèce, le sélectionneur des Bleus a été questionné sur son ressenti sur capitaine Mbappé. Et il a été dithyrambique.

« Il a la reconnaissance de tous »

« Il est un capitaine qui assume totalement son rôle, à savoir que ce n’est pas uniquement sa décision. C’est celle d’un groupe. Il fait en sorte d’échanger sur les points importants. Kylian, c’est Kylian. Il a la reconnaissance de tous, il ne surjoue pas, assure Deschamps en conférence de presse. Il est plus souvent en conférence de presse pour votre plus grand bonheur (sourire). J’ai encore plus de discussions avec lui, même si j’en avais avant par rapport à ce que je peux prévoir ou programmer. Quand il y a des demandes, il me les fait remonter. Ce n’est pas une charge sur ses épaules, ça se fait naturellement.«

