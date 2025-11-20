Didier Digard affirme qu’il ne mettra pas le bus contre le PSG

Samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Le Havre dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Didier Digard, le coach des Havrais, a expliqué qu’il ne mettra pas le bus sur la pelouse du Parc des Princes.

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains samedi soir – au Parc des Princes – avec la réception du Havre dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Alors que la plupart des adversaires des Parisiens adoptent une approche très défensive face au club de la capitale, espérant réussir à obtenir un point, voire trois, en profitant de leur possible quelques attaques de la rencontre. Didier Digard, le coach du Havre, a expliqué qu’il ne comptait pas mettre le bus face au PSG.

« Je ne sais pas le faire et cela ne me rend pas heureux »

« Je ne mettrai pas le bus contre le PSG. Je ne le ferai pas parce que je ne sais pas le faire et cela ne me rend pas heureux. Je reste aussi persuadé que quand tu diffuses un message auquel tu crois, les joueurs y adhèrent plus facilement, lance le coach havrais dans l’émission Génération After sur RMC. Ce qui t’apporte de la continuité, c’est ton contenu, ce n’est pas le résultat. Si tu mets le bus et que par chance tu arrives à faire match nul derrière, pour moi c’est difficile car cela ne t’apporte pas vraiment de garanties et tu ne vas pas pouvoir reproduire ça tous les week-ends. Après, si tu joues bien, mais que tu perds, tu as quand même beaucoup de choses sur lesquelles t’appuyer en sachant que tu ne joueras pas le PSG tous les week-ends. »