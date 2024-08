Didier Domi sous le charme du duo Vitinha-Joao Neves

Cet été, le PSG a recruté Joao Neves pour renforcer son milieu de terrain. L’international portugais a brillé pour ses deux premiers matches avec les Rouge & Bleu. Didier Domi salive devant son association avec Vitinha dans l’entrejeu parisien.

Après une première saison compliquée, Vitinha a été l’un des meilleurs joueurs si ce n’est le meilleur du PSG la saison dernière. L’international portugais est le métronome du milieu de terrain du club de la capitale et est la première rampe de lancement des attaques parisiennes. En plus de son activité sur le terrain, il marque aussi (neuf réalisations la saison dernière), ce qui manquait à l’entrejeu du PSG ces dernières années. Cet été, il a vu son compatriote Joao Neves le rejoindre chez les Rouge & Bleu. Transfuge du Benfica, le numéro 87 du PSG a déjà ébloui les supporters parisiens après ses deux premiers matches officiel sous le maillot du champion de France en titre, lui qui a ponctué ses bonnes prestations par trois passes décisives (potentiellement quatre, même si la Ligue 1 ne lui a attribué qu’une seule offrande contre Le Havre). Ancien joueur du PSG, Didier Domi est charmé par le duo des internationaux portugais.

A voir aussi : PSG : Une prolongation de contrat de Vitinha dans les tuyaux ?

« Ils puent le football, ces deux-là »

« Vitinha et Neves ont la force et la capacité de jouer aux trois postes du milieu. Zaïre-Emery et Ruiz sont davantage des relayeurs. Les deux Portugais sont plus complets, même s’il leur manque de la puissance, celle qu’a Warren. Une équipe est toujours plus forte avec deux joueurs au milieu qui possèdent une maîtrise du ballon au-dessus de la moyenne, souligne Didier Domi pour Le Parisien. Ils me rappellent Thiago Motta – Marco Verratti ou Luka Modric et Toni Kroos si on pousse un peu. Mais c’est l’idée : ils puent le football, ces deux-là. » L’ancien défenseur s’est ensuite penché uniquement sur Joao Neves. « Quand on regarde un milieu de terrain, on se pose six ou sept questions. Est-ce qu’il évolue dans les bonnes zones ? Neves, oui, parce qu’il a l’intelligence de jeu. Est-ce qu’il se cache ? Neves, non. Il demande toujours le ballon. Est-ce qu’il couvre bien le terrain ? Neves, oui. Sa prise d’informations est très prometteuse. Comment est sa première touche ? Sous pression, Neves répond favorablement. Est-ce qu’il regarde loin ? Même si Neves peut jouer court, il regarde loin pour jouer vers l’avant. Est-ce qu’il prend les bonnes décisions ? Sa qualité de passe est au-dessus de la moyenne. »