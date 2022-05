Didier Ollé-Nicolle sort du silence sur le cas Hamraoui

Kheira Hamraoui est mise à l’écart depuis le 23 avril dernier et son altercation avec sa coéquipière Sandy Baltimore. Une altercation qui a eu lieu la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais. Un « cas Hamraoui » qui dure depuis son agression par deux inconnus le 4 novembre dernier, sans compter toutes les tensions que cela a engendré au sein du groupe des féminines du PSG, notamment la garde à vue d’Aminata Diallo, qui avait été mise en cause dans cette agression. Si le club de la capitale a été plutôt discret en terme de communication sur cette affaire, le silence a été brisé aujourd’hui par le biais de Didier Ollé-Nicolle, coach de la section féminine, qui s’est exprimé au micro de nos confrères d’RMC Sport : « La situation est longue, on l’a connue avant la trêve et c’est encore le cas. Aujourd’hui, ce qui m’intéresse, c’est ce match de Bordeaux (samedi, 16h45, 20e journée de D1 Arkema) et la finale de la Coupe de France (contre Yzeure, le 15 mai sur France 4) pour gagner quelque chose. On se rend compte que la chose la plus importante, c’est l’équipe et le jeu. A un moment donné, ça aurait pu et dû être avec Kheira« .

« Ce n’était plus possible »

Si Didier Ollé-Nicolle semble avoir priorisé le sportif un temps, il n’a pas eu le choix que de penser au groupe et prendre sa décision en ce sens : « Je l’ai maintenue dans l’équipe parce que j’estimais que c’était bien en termes d’équilibre et que l’équipe était capable de faire fi des problèmes jusqu’à la veille de Lyon où ce n’était plus possible. Aujourd’hui, notre décision, et la mienne en tant qu’entraîneur, est qu’il faut privilégier le groupe pour rester dans l’esprit. Ce n’est pas l’une ou l’autre qui est en cause, c’est le groupe, et mettre tous les ingrédients pour amener un titre au PSG« .

Toujours à l’écart du groupe professionnel pour les entraînements et les matchs, selon RMC Sport, Kheira Hamraoui n’était pas présente à Bougival ce vendredi au centre d’entraînement de la section féminine du PSG.