Julian Alvarez Atlético

Diego Simeone confirme un intérêt du PSG pour Julian Alvarez

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 avril 2026

Julian Alvarez est l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. Il a été associé plusieurs fois au PSG. Son entraîneur, Diego Simeone, a confirmé un intérêt du PSG pour l’attaquant. 

Le PSG est l’un des meilleurs clubs d’Europe. Beaucoup de joueurs aimeraient porter le maillot des Rouge & Bleu. Chaque jour ou presque, des rumeurs autour de joueurs qui seraient dans le viseur du PSG sortent. Certaines reviennent assez régulièrement. C’est le cas de celle menant à Julian Alvarez. Actuel attaquant de l’Atlético de Madrid, l’international argentin a souvent été associé au club de la capitale. 

Mercato – Julian Alvarez évoque l’intérêt du PSG à son égard
canalsupporters.com

« C’est normal qu’un joueur aussi incroyable soit convoité »

Si le PSG n’a pas recruté l’ancien de Manchester City, il serait toujours dans le viseur des dirigeants parisiens pour renforcer leurs attaques. L’Atlético de Madrid ne voudrait pas entendre parler d’un possible départ mais si une grosse offre arrive sur le bureau des décideurs madrilènes, il ne serait pas forcément en mesure de la refuser. Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Arsenal, Diego Simeone a été questionné sur les intérêts de grands clubs européens sur son attaquant. « Je ne suis pas dans la tête de Julian Alvarez. Je considère que c’est normal qu’un joueur aussi incroyable soit convoité par Arsenal, le PSG ou le Barça. C’est normal ! »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 avril 2026

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