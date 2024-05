Digard : « L’un des meilleurs matches du PSG cette saison »

Le PSG a terminé sa saison avec une victoire en Coupe de France contre Lyon. Didier Digard a été impressionné par l’intensité mise par les Parisiens hier soir.

Hier soir, le PSG affrontait Lyon en finale de la Coupe de France. Dans une rencontre totalement maîtrisée, le club de la capitale s’est logiquement imposé contre les Lyonnais, même si les Parisiens auraient pu s’offrir un succès plus large (1-2) au vu de leurs nombreuses occasions. Mais l’essentiel est là, le PSG s’est offert la Coupe de France pour la quinzième fois de son histoire, le troisième trophée de la saison après le Trophée des Champions, remporté contre Toulouse en janvier (2-0) et la Ligue 1. Ancien joueur du PSG, Didier Digard a aimé la performance du PSG et l’intensité mise par les joueurs de Luis Enrique.

« Leur état d’esprit était également remarquable »

« Et bien j’ai vu le PSG que j’aurais voulu voir contre Dortmund, tout simplement. Après c’est vrai que Lyon ne ferme pas le jeu et présente un profil plus offensif que Dortmund, qui est une équipe capable de casser le rythme d’un match… Mais ce soir (samedi), j’ai quand même vu l’un des meilleurs matches du PSG cette saison au niveau de l’intensité, souligne Didier Digard pour l’Equipe. J’ai été marqué par la qualité de leurs retours défensifs et des contres qu’ils ont menés. En première période, ils récupéraient très vite le ballon et ils n’ont pas été mis en difficulté. Leur état d’esprit était également remarquable. On aurait pu craindre que, depuis leur élimination en Ligue des champions, les Parisiens aient un peu lâché, mais on les a sentis parfaitement concernés. »

« On a senti que Lyon était constamment en danger face à eux »

L’ancien milieu de terrain a aussi aimé la performance du trio d’attaque du PSG, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. « Eh bien on a senti que Lyon était constamment en danger face à eux, parce que si tu n’occupes pas la largeur, et bien tu laisses Dembélé et Barcola en un contre un et ce soir (hier) ils étaient juste injouables. Et dans le même temps, tu dois gérer la profondeur, parce qu’avec Mbappé en pointe, tu ne peux pas le laisser prendre de la vitesse. C’est compliqué à gérer… (Luis) Enrique, quand il a fait sa compo avant ce match, il s’est dit : « comment je vais poser le plus de problèmes possibles à l’adversaire ? « . Et il a pris les bonnes décisions pour y parvenir. »