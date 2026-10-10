Digne : « C’est important de pouvoir compter sur tout le groupe »

Titulaire lors de la victoire du PSG contre Le Mans ce samedi soir, Lucas Digne s’est réjoui d’avoir pu jouer, lui qui n’a pas beaucoup foulé la pelouse depuis son arrivée au PSG cet été.

Trois semaines après son dernier match, le PSG retrouvait les terrains ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Mans dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre placée entre la fin de la trêve internationale et le déplacement à Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé de faire un large turnover. Lucas Digne faisait partie des titulaires. Arrivé cet été, le latéral gauche a connu sa première titularisation en championnat. Au micro de Ligue 1 +, l’international français est revenu sur ce succès important du PSG (3-1).

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« Victoire, du temps de jeu et jouer au Parc, que demander de plus »

« Comment je vais ? Ça va bien. Victoire, du temps de jeu et jouer au Parc, que demander de plus. Tout va bien, il y a la victoire, c’est le plus important. On a beaucoup de matches qui arrivent, donc c’est important de pouvoir compter sur tout le groupe. Le match ? On a réussi à trouver les solutions, on a été consistant dans ce que l’on a fait. Ça a payé le travail que l’on fait. C’est le travail de tout un groupe ce que l’on a montré ce soir. Mon coup franc ? J’étais plus proche de la passe décisive que de marquer sur ce coup franc. Il va falloir travailler encore. »





