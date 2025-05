Digne : « Le PSG ? C’est une équipe très solide maintenant »

Le 31 mai prochain (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Lucas Digne estime que son ancien club peut remporter la C1.

Le PSG va disputer la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. Après avoir éliminé Arsenal en demi-finale (3-1 au cumulé), le club de la capitale va défier l’Inter Milan en finale le 31 mai sur la pelouse de l‘Allianz Arena de Munich. Lucas Digne, ancien joueur des Rouge & Bleu (2013-2016, 44 matches, cinq passes décisives), estime que le PSG peut remporter la Ligue des champions. « Oui, ils peuvent gagner. C’est une équipe très solide maintenant, et leur organisation est vraiment bonne. Bien sûr, ils ont un très bon entraîneur et des joueurs qui travaillent bien ensemble, salue l’ancien du PSG dans une interview accordée à Foot Mercato. Ils ont un bon équilibre entre expérience et jeunes joueurs. Nous avions l’ambition d’aller jusqu’au bout, mais si ce n’est pas Villa qui gagne, alors j’espère que ce seront mes amis français qui gagneront.«

« Le PSG est une grande équipe »

Le latéral gauche est également revenu sur le quart de finale entre son club, Aston Villa, et le PSG avec une pointe de regret. « Nous étions extrêmement déçus, car nous pensions que nous aurions pu nous qualifier ce soir-là à Villa Park. Nous avons gagné, mais ce n’était pas suffisant, et bien sûr, le PSG est une grande équipe, un club avec beaucoup plus d’expérience en Ligue des champions que nous. C’est peut-être ce qui a fait la différence. Nous étions déçus, mais nous devons aussi être fiers des nombreux succès et des belles victoires remportées lors de la première campagne de Villa en Ligue des champions depuis des décennies.«