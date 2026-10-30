Digne, Luis Enrique… Les chiffres clés avant Le Havre / PSG 

Ce vendredi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Le Havre lors de la neuvième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec le déplacement chez la lanterne rouge, Le Havre, dans le cadre de la neuvième journée. Un déplacement au Havre que le PSG aime. En effet, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu, le club de la capitale reste sur une série de cinq victoires en terre havraise. Dans son histoire, le PSG a joué à 23 reprises au Havre pour un bilan de 12 victoires, huit nuls et seulement trois défaites. Tous terrains confondus, le leader de la Ligue 1 reste sur une série de onze rencontres sans défaite face au HAC (dix victoires, un nul). Toutes compétitions confondues, les deux équipes se sont affrontées à 43 reprises pour un bilan de 26 victoires, 13 nuls et seulement quatre défaites.

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50e match avec le PSG pour Lucas Digne ?

Annoncé titulaire ce soir, Lucas Digne pourrait jouer son 50e match sous le maillot du PSG. Avec un succès ce soir sur la pelouse du stade Océane, Luis Enrique deviendrait le seul entraîneur le plus victorieux sur le banc des doubles champions d’Europe avec un 127e succès. Il est actuellement à égalité avec Laurent Blanc, qui avait remporté 126 matches lors de son passage entre 2013 et 2016. A l’extérieur, en Ligue 1, le PSG est performant puisqu’il n’a perdu que cinq de ses 63 derniers matches. Le bilan est de 45 succès et 13 nuls. Enfin, contre les Havrais, le PSG voudra poursuivre sa série de 28 matches avec au moins un but marqué en Ligue 1.