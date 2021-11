Le PSG reçoit le FC Nantes ce samedi au Parc des Princes dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 1 (17h00). Une rencontre qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain de creuser davantage l’écart en tête du championnat. À quelques jours de l’affiche de Ligue des Champions contre Manchester City, Mauricio Pochettino pourrait faire appel à des jeunes joueurs pour faire souffler certains cadres. Comme Eric Dina-Ebimbe, qui s’est exprimé pour le site du PSG, et parle de sa fierté de jouer pour les couleurs Rouge & Bleu.

Sa première titularisation contre Lille :

J’étais super content ! Parce que ce n’est pas quelque chose qui est donné à tout le monde de démarrer un match avec le PSG. J’étais super content mais je n’ai pas montré ma joie parce que je dois rester professionnel. C’était un match important donc je me suis dit que le coach il me fait confiance et je dois lui rendre cette confiance sur le terrain. C’est le seul sentiment que j’ai pu ressentir avant le match et c’est normal. Ce n’est pas un rêve parce que pour moi c’est la suite logique des choses ! Tout ce que j’ai fait que ce soit ici en CFA ou au Havre et à Dijon, c’était pour vivre ces moments au Paris Saint-Germain, donc j’en suis fier mais je ne suis pas choqué, c’était juste un objectif que je voulais atteindre.

Son match contre Bordeaux :

Je pense que le coach m’a donné d’être titulaire contre Bordeaux car c’est une forme de confiance, je ne peux pas négliger ça et j’en suis très fier ! Maintenant je sais qu’il y a beaucoup de matches et que la rotation c’est quelque chose qui se fait perpétuellement. Donc il faut que je sois prêt pour que le coach ait besoin de moi pour les prochains matches.

S’entrainer avec des joueurs comme ceux qui sont au PSG :

Pour moi c’est de l’or car on a tous des profils différents. Je peux m’imprégner des autres, je suis quelqu’un qui observe énormément. Du coup c’est un régal de voir faire ce qu’ils font mieux que moi. J’essaye d’apprendre, j’observe, je vois ce qu’ils font mieux que moi. J’essaye d’apprendre pour améliorer mon bagage personnel. je suis très fier, c’est un bonus qui me servira pour plus tard.