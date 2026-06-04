Diomande : « Le PSG est une équipe que j’aime depuis petit »

Pour renforcer son secteur offensif, le PSG penserait à Yan Diomande. Interrogé sur son avenir et l’intérêt du PSG, l’international ivoirien a expliqué qu’il aimait le PSG depuis petit.

Le PSG devrait se renforcer lors de ce mercato estival. Le club de la capitale a établi les postes dans lesquels il voudrait se renforcer. Il y a notamment les ailes. Dans cette optique, le club de la capitale est associé à Yan Diomande. L’international ivoirien (19 ans), qui va participer à la Coupe du monde, a réalisé une très belle saison sous le maillot du RB Leipzig (36 matches toutes compétitions confondues, 13 buts, 10 passes décisives). Outre le PSG, Liverpool, le Bayern Munich et Manchester City aimeraient s’offrir ses services.

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« C’est une équipe que j’admire »

Dernièrement, on parlait d’une avancée significative du PSG dans ce dossier, avec déjà plusieurs rendez-vous avec le RB Leipzig, alors que Yan Diomande aurait donné son accord pour signer au PSG. Présent en conférence de presse, il a été questionné sur son avenir. « Le Paris Saint-Germain est une équipe que j’aime depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. C’est une équipe que j’admire en tant que fan de football. Mais je ne me projette pas sur l’avenir. Je reste concentré sur la Coupe du monde et après on verra ce qu’il va se passer. Ils vont s’arranger entre clubs et on verra pour la suite« , lance Yan Diomande dans des propos relayés par Le Parisien. Il s’est également confié à Téléfoot. Saber Desfarges, journaliste de l’émission footbalistique, a dévoilé un extrait de son interview qui sera diffusée en intégralité dimanche, dans lequel il évoque l’intérêt du PSG à son égard. « Ouais, ça serait un plaisir pour moi de venir jouer ici avec l’un des plus grands clubs. C’est toujours un plaisir de venir ici parce que, déjà avant, avec le français, l’adaptation ne va pas être difficile. Mais pourquoi pas. Mais après, je suis un joueur du RB Leipzig, donc on verra. Content de voir le PSG réaliser le back-to-back ? Oui, parce que mon père est supporter du PSG. Donc ouais, c’était bien pour moi de les voir gagner. Ça serait bien de jouer avec eux un jour ? Ouais, j’aime bien, j’aime bien. »