Direct CS (LDC) – PSG / Barcelon(0-0, 1re MT) – Les Parisiens gâchent beaucoup !!

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG et le FC Barcelone s’affrontent au Parc des Princes dans le choc de la 3e journée de Ligue des champions.

Le monde du football aura les yeux rivés sur le Parc des Princes ce mardi soir. Pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions, le PSG accueille le FC Barcelone dans un match de gala entre deux des meilleures équipes au monde. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit composer avec l’absence de Nuno Mendes. Afin de contrer Lamine Yamal, le technicien espagnol a décidé d’aligner Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. De leur côté, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia font leur retour dans le onze de départ en Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et tous !!!

2′ Le poteau pour le PSG !!!! Après une récupération haute de J. Neves, F. Ruiz sert Kvaratskhelia qui, en première intention, arme une frappe à l’entrée de la surface. Mais son tir touche le poteau de Garcia. Le ballon revient ensuite sur Dembélé, qui seul face au but se manque, mais le Français est signalé en position de hors-jeu.

4′ Après une nouvelle récupération de J. Neves, le Portugais sert Dembélé. Le tir du Français manque de puissance pour tromper le gardien barcelonais.

5′ Nouvelle frappe pour le PSG, signée Désiré Doué, mais ça manque encore de puissance.

8′ Très grosse entame des Parisiens.

10′ Première situation chaude pour le FC Barcelone. Sur un coup franc, Cubarsi trouve Gordon au second poteau. L’Anglais contrôle mal le ballon et Kvaratskhelia dégage le danger.

11′ Belle défense de Marquinhos face à Gordon.

14′ Après une action construite des Barcelonais, Olmo tente une frappe de 25 mètres, qui passe juste à côté du poteau de Safonov.

18′ Sur un contre rapide du Barça, L. Hernandez défend bien face à Raphinha.

19′ Aïe aïe aïe. Sur une accélération, Dembélé se tient derrière la cuisse et va céder sa place.

20′ Premier changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à F. Torres.

20′ Bel arrêt de Safonov devant Raphinha.

24′ Nouvelle belle intervention défensive de L. Hernandez, qui contient bien Yamal.

25′ Quel arrêt de Garcia devant F. Torres. Sur un excellent ballon par-dessus la défense de Vitinha, J. Neves sert l’Espagnol qui bute sur son compatriote.

27′ Le FC Barcelone doit également faire un changement. Touché au visage, Olmo cède sa place à Fermin Lopez.

29′ Triple occasion pour le PSG. F. Torres bute d’abord sur Garcia, puis la frappe d’Hakimi est sauvé par Pedri, enfin F. Ruiz voit sa reprise être repoussée par le portier barcelonais en feu.

31′ Kvaratskhelia tente une frappe enroulée du pied droit

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Barcelone

Troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ – Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Robert Jones – VAR : Marco Di Bello et Daniele Chiffi – Carton : Cancelo (17e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L. Hernandez – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Doué, Dembélé (F. Torres, 20e), Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Mouak, Beraldo, Zabarnyi, F. Torres (20e), Akliouche, Digne, Godts, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Ndjantou

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L. Hernandez – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Doué, Dembélé (F. Torres, 20e), Kvaratskhelia Le XI du FC Barcelone : Garcia – Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart – Pedri, Olmo (Fermin, Lopez, 27e), Bernal – Yamal, Raphinha (c), Gordon Remplaçants : Szczesny, Livakovic, Baldé, Farinas, Gavin Fermin Lopez (27z), Rodri, Jesus, Adeyemi, De Jong, Abdelkarim, Campos

: Garcia – Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart – Pedri, Olmo (Fermin, Lopez, 27e), Bernal – Yamal, Raphinha (c), Gordon