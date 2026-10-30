Direct (9e journée Ligue 1) – Le Havre / PSG (1-3, 2e MT) – Un doublé d’Hakimi pour faire le break

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG affronte Le Havre au stade Océane pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu auront à coeur de conserver leur fauteuil de leader.

Avant de retrouver la Ligue des champions mardi prochain contre Villarreal, le PSG doit bien négocier son match de Ligue 1 face au Havre. Pour cette rencontre contre la lanterne rouge du championnat, le club parisien doit toujours composer sans plusieurs de ses joueurs cadres tels que Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique a décidé de procéder à une large revue d’effectif, avec notamment les titularisations de Lucas Digne, Dro Fernandez et Mika Godts.

Le résumé du match

Rapidement dans cette rencontre, le PSG a imposé son rythme et Ferran Torres a été proche de retrouver le chemin des filets sur une belle passe d’Achraf Hakimi, mais l’international espagnol a buté sur le portier havrais (17e). Dans la foulée, les Rouge & Bleu ont été punis sur un contre rapide du HAC, conclu par Josh Maja (1-0, 18e). Pas de quoi faire douter l’équipe de Luis Enrique. Si Ferran Torres a perdu un nouveau duel face à Arnaud Bodart (23e), le PSG a renversé le match en deux minutes grâce à un homme : Achraf Hakimi. Servi sur un long ballon de Lucas Hernandez, le Marocain a d’abord offert sur un plateau l’égalisation à Mika Godts, auteur de son deuxième but de la semaine (1-1, 26e), avant de se muer en buteur deux minutes plus tard (2-1, 28e). Si les Parisiens ont poursuivi leur domination, Matvey Safonov est resté vigilant face aux contres havrais, à l’image du tir de Sōta Nakamura qu’il a repoussé (36e). De son côté, Warren Zaïre-Emery était proche du troisième but parisien, mais sa tentative a été repoussée par Djibril Ouziad devant la ligne (38e). Renversant, le PSG a regagné les vestiaires avec ce court avantage (2-1).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ En ce début de match, c’est Akliouche qui se positionne en pointe basse du milieu parisien.

6′ Après un incroyable enchaînement de passes en une-deux touches, les Parisiens obtiennent un corner. Ce dernier ne donne rien.

8′ Le PSG a pris le contrôle du match et impose son rythme.

10′ Excellent retour défensif d’Akliouche pour récupérer un ballon dans l’entrejeu.

16′ L. Hernandez repousse de la tête un centre dangereux.

16′ Sur le corner qui suit, Safonov dégage le danger du poing.

17′ La voici la première situation dangereuse du PSG. Servi par un extérieur du pied d’Hakimi, F. Torres bute sur Bodart.

18′ Le Havre ouvre le score (1-0). Sur un contre rapide, Fofana sert au second poteau Maja, qui marque face au but vide.

23′ Après une combinaison avec Mayulu, F. Torres entre dans la surface mais son tir est une nouvelle fois repoussé par Bodart.

26′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG DE GODTS (1-1). Trouvé sur un long ballon L. Hernandez , Hakimi contrôle parfaitement le ballon et sert Godts, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.

28′ BUTTTTT POUR LE PSG D’HAKIMI (2-1). Servi par Mayulu, le Marocain se présente devant Bodart et trompe le portier havrais d’une frappe au premier poteau.

36′ À la suite d’un nouveau contre des Havrais, Nakamura frappe de loin mais Safonov repousse le tir.

38′ Le PSG proche du troisième but. Sur un centre en retrait de Godts, Zaïre-Emery voit son tir repoussé par Ouziad devant sa ligne.

41′ Après avoir débordé sur le côté gauche, Zaïre-Emery centre en retrait pour Dro, mais le tir de l’Espagnol manque de puissance et Bodart capte le ballon.

43′ Le Havre une nouvelle fois dangereux en attaque rapide. Lancé dans la profondeur, Fofana n’arrive pas à bien redresser le ballon, qui est finalement dégagé par Zabarnyi.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause au stade Océane. D’abord mené au score, le PSG a renversé la rencontre en deux minutes grâce à Achraf Hakimi, passeur pour Godts puis buteur (2-1).

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

53′ Une action confuse dans la surface havraise a failli profiter à F. Torres.

55′ BUTTTTTTTTTTT DU PSG ET DOUBLEEEEE POUR HAKIMIIIII (3-1). Sur un coup franc bien placé obtenu par Akliouche. Hakimi arme une frappe enroulée côté ouvert et trompe Bodart.

9e journée de Ligue 1 – Stade : Océane – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Hamid Guenaoui et William Lavis – Buts : Maja (18e), Godts (26e), Hakimi (28e, 55e)

Le XI du Havre : Bodart – Seko, Mwanga, Touba – Ouziad, Richardson (c), Ebonog, M. Ndiaye – R. Fofana, Maja, Nakamura. Remplaçants : Gallon, Sasso, Koffi, Ndiaye, Mizuta, Zohouri, Mosengo, Samatta, Dongopandji

: Bodart – Seko, Mwanga, Touba – Ouziad, Richardson (c), Ebonog, M. Ndiaye – R. Fofana, Maja, Nakamura. Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, L. Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Mayulu – Akliouche, F. Torres, Godts. Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Boly, Pacho, F. Ruiz, Vitinha, J. Neves, Doué, Ndjantou

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, L. Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Mayulu – Akliouche, F. Torres, Godts.