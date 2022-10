En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de l’AC Ajaccio ce vendredi soir (21h sur Prime Video). Leader avec trois points d’avance sur le FC Lorient, le club parisien voudra mettre une grosse pression sur ses poursuivants.

Cinq jours après sa victoire lors du Classico face à l’Olympique de Marseille (1-0), le PSG retrouve la compétition ce vendredi avec un déplacement au Stade François Coty pour affronter le promu corse. Face à l’ACA, Christophe Galtier a décidé de poursuivre dans son schéma à quatre défenseurs et de donner du temps de jeu à Renato Sanches et Carlos Soler. Concernant les nombreux Titis présents sur la feuille de match (El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi), ils pourraient avoir du temps de jeu selon la physionomie du match. Avec un nouveau marathon de matches qui se profile, le leader du championnat aura également à coeur de conserver son invincibilité avant la réception du Maccabi Haïfa en Ligue des champions mardi prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à tous !!!

22′ La grosse occasion de Fabian Ruiz devant les cages ajacciennes ! Sa reprise passe au-dessus du cadre



24′ GOOOOAAAAAAALLLLLL (VALIDÉ) DE KYLIAN MBAPPÉ !!!!!!!!!! QUELLE OUVERTURE DE MESSI POUR LE FRANÇAIS QUI NE LAISSE AUCUNE CHANCE !

25′ Le but a été revu par la VAR, et après une minute de vérification, il a bien été validé

Le PSG garde la possession de la balle mais a du mal à être véritablement dangereux (malgré le but inscrit)

38′ Kylian Mbappé est proche de doubler la mise… Mais son ballon s’envole dans les tribunes…

42′ Nouveau loupé de Mbappé devant les buts ajacciens… Le Français manque son face à face… Dommage

46′ Quel retour de Youssouph dans les pieds de Messi ! On était proche d’un but de la Pulga !

47′ Oh l’enroulé de Fabian Ruiz !!!! Ça flirt avec le cadre !!

45 + 2 Mi-temps à François Coty ! Le PSG mène au score mais est maladroit devant les buts. À noter le nouveau gros match de Fabian Ruiz ! Quel est votre Top 3 de ces 45 premières minutes ?

45′ Reprise des débats !

47′ Quelle merveille d’ouverture à nouveau de Messi en direction de Bernat. La frappe de l’espagnol est bien repoussée par Leroy

51′ Renato Sanches lâche une grosse frappe sur le côté gauche de la surface de réparation… Nouvelle belle parade de Leroy

55′ Messi lâche caviar sur caviar ce soir ! C’était à nouveau pour Mbappé et à deux reprises… Toujours pas de précision !

61′ Vitinha remplace Renato Sanches. C’est le retour de la “Veruitinha” (oui, c’est un peu tiré par les cheveux)

68′ Que de maladresses dans l’avant dernier geste… C’est vraiment frustrant !!

Feuille de match de Ajaccio / PSG

12e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade François Coty – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Johan Hamel – Assistants : Mathieu Grosbost et Julien Aube – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – VAR : Bastien Dechepy et Cyril Gringore.