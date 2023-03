Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le Bayern Munich et le PSG s’affrontent dans le cadre du 8e de finale retour de Ligue des champions dans une rencontre capitale.

Défait 0-1 à l’aller, le PSG doit réaliser une très grande prestation à l’Allianz Arena pour espérer une qualification en quarts de finale de Ligue des champions et ne pas mettre fin prématurement à son aventure européenne. Pour cette rencontre, Christophe Galtier n’a pas réservé de surprise avec son 3-5-2 reconduit. Malgré des doutes sur leur état physique, Marquinhos et Achraf Hakimi débutent la rencontre, tout comme le duo en feu Messi-Mbappé. Reste à connaître l’état de forme du Brésilien qui a écourté pendant quelques minutes l’échauffement avant de revenir.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par les Rouge & Bleu dans ce huitième de finale retour entre le Bayern Munich et le PSG. Marquinhos débute bien la rencontre malgré une frayeur à l’échauffement. Bon match à tous !!!

2′ Première situation pour le PSG après une bonne sortie de balle de Nuno Mendes. Servi par Fabian Ruiz, Mbappé s’excentre trop et son tir finit dans les gants de Sommer.

5′ Récupération haute du PSG, la passe de Messi est interceptée par Upamecano. Dommage.

7′ Les Parisiens arrivent bien à sortir les ballons depuis le début de rencontre. Les joueurs n’hésitent pas à se montrer disponible

8′ Bon retour de Fabian Ruiz pour contrer une action menée par Musiala

11′ Nouvelle action du PSG. Décalé par Messi, Hakimi manque de précision dans son centre

La feuille de match de Bayern / PSG

Huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions – Stade : Allianz Arena – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal Plus, RMC Sport 1 – Arbitre : Daniele Orsato – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Alessandro Giallatini – Quatrième arbitre : Maurizio Mariani – VAR : Massimiliano Irrati et Paolo Valeri