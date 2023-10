Ce dimanche après-midi (13h sur Prime Video), le PSG affronte le Stade Brestois 29 à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1.

Le PSG voudra enchaîner ce dimanche par une quatrième victoire d’affilée. Après une semaine bien entamée avec un succès prestigieux en Ligue des champions contre l’AC Milan (3-0), le club parisien ne devra pas se relâcher sur la pelouse de Francis Le Blé. Pour cette rencontre face à Brest, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe portée vers l’attaque avec Lee Kang-In, Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Gonçalo Ramos titulaires d’entrée de jeu.

Résumé du match

Dans un premier acte séduisant, le PSG s’est rapidement montré pressant devant le but des Brestois et Marco Bizot est intervenu à plusieurs reprises pour conserver sa cage violée (3′, 5′). Mais le portier du SB29 n’a rien pu faire face à Warren Zaïre-Emery. Une nouvelle fois impressionnant, le Titi a profité d’un gros travail de Bradley Barcola avant d’envoyer un missile depuis l’extérieur de la surface dans la lucarne d’un Bizot impuissant (0-1, 16′). Dix minutes plus tard, les Parisiens en ont profité pour marquer sur un temps fort brestois. Après une récupération devant la surface, Lee Kang-In a lancé de l’extérieur du pied Kylian Mbappé en profondeur. Et comme face à l’AC Milan, le Français de 24 ans a fait sa spéciale pour doubler la mise (0-2, 28′). Alors que le troisième but était proche avec une nouvelle occasion de Kylian Mbappé (40′), c’est finalement Brest qui a réalisé un beau coup juste avant la pause grâce à une réduction de l’écart de la tête de Steve Mounié, suite à une mauvaise lecture de la trajectoire de Milan Skriniar (1-2, 44′).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné

3′ Première occasion pour le PSG avec une frappe de Lee détournée par Bizot. Barcola se manque ensuite !!!

5′ Frappe puissante de Zaïre-Emery boxée des deux poings par Bizot. Le PSG se montre très pressant en ce début de match

8′ Nouvelle frappe du PSG, cette fois-ci c’est Hakimi qui tente sa chance mais ça passe au-dessus

9′ Une grosse tempête de grêles s’abat sur la pelouse de Francis Le Blé

12′ Frayeur pour le PSG. Pressé par les Brestois, Donnarumma se manque dans sa relance mais Brest n’en profite pas.

16′ QUEL BUTTTTTTTTTT DE ZAIRE-EMERY (1-0). Après un bon travail de Barcola, Zaïre-Emery lance un missile depuis l’extérieur de la surface dans la lucarne de Bizot impuissant.

19′ Belle action toute en provocation de Mbappé sur son côté gauche, Ramos est trouvé dans la surface mais sa frappe est déviée en corner par la défense.

21′ Quelle combinaison rapide entre Ramos et Lee !!! La frappe du Sud-Coréen est ensuite détournée par un Bizot en feu

25′ Skriniar se manque dans sa relance mais Brest n’en profite pas. Attention aux Parisiens à ne pas enchaîner ces erreurs techniques juste devant la surface

28′ BUTTTTTT POUR LE PSG. Sur une remontée éclaire, Lee lance Mbappé de l’extérieur du pied. Malgré un contrôle manqué, le numéro 7 va tromper Bizot avec sa spéciale frappe pied fermé au premier poteau.

35′ Gros retour défensif de Barcola

40′ Nouvel arrêt de Bizot sur une frappe de Mbappé

44′ Réduction de l’écart de Brest juste avant la pause par Mounié (1-2). Pas attaqué, Lala a tout le temps de centrer, Skriniar juge mal la trajectoire et Mounié trompe Donnarumma de la tête.

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+3 C’est la pause. Dans un premier acte séduisant, le PSG rentre aux vestiaires avec l’avantage au score (1-2) grâce à des buts de Zaïre-Emery et Mbappé. Mounié a réduit l’écart juste avant la pause

45′ La seconde période débute

50′ Les Brestois poussent pour égaliser en ce début de seconde période

Feuille de match Stade Brestois / PSG

10e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Francis Le Blé – Horaire : 13 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre central : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Guillaume Debart – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – VAR : Marc Bollengier et Hamid Guenaoui – Buts : Zaïre-Emery (16′), Mbappé (28′), Mounié (44′)