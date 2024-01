Direct (Coupe de France) – US Revel / PSG (0-8) : Ndour marque son premier but

Ce dimanche soir (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG fait son entrée en lice en Coupe de France en affrontant la formation de Régional 1, l’US Revel.

Après deux éliminations d’affilée en huitièmes de finale de Coupe de France, le PSG aura à coeur de remporter à nouveau ce trophée à la fin de la saison. Et cela commencera ce dimanche avec un déplacement à Castres pour affronter l’un des petits Poucets de la compétition, l’US Revel. Le club amateur défiera donc Kylian Mbappé et ses partenaires dans ce 32e de finale.

Le résumé du match

Dans une première période à sens unique, le PSG a dans un premier temps cherché ses marques sur une pelouse compliquée. Mais rapidement, les hommes de Luis Enrique ont pris les devants. Sur un beau jeu en triangle avec Danilo Pereira et Carlos Soler, Kylian Mbappé a ouvert le score après un quart d’heure de jeu (0-1, 15′). Par la suite, les Parisiens ont multiplié les occasions mais ils ont buté sur un Garcia auteur de plusieurs parades (14′, 20′, 27′) et ils ont aussi fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Mais en fin de première période, les Rouge & Bleu se sont mis à l’abri. Très remuant dans son couloir droit, Nordi Mukiele a provoqué le but contre son camp de N’Guessan (0-2, 38′). Quelques minutes plus tard, Marco Asensio a triplé la mise sur un service parfait de son compatriote espagnol Carlos Soler (0-3, 43′). Et juste avant la pause, Kylian Mbappé y est allé de son doublé, de la tête, en concluant une magnifique passe décisive en aile de pigeon de Marco Asensio (0-4, 45′). Un score large et logique pour le PSG à la pause face à l’US Revel (0-4).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!!

2′ Première frappe du match signée Gonçalo Ramos. La tentative du Portugais est détournée en corner par le portier de l’US Revel, Garcia .

. 6′ Première situation pour Mbappé. Depuis l’extérieur de la surface, le Français tente sa chance mais ça passe à côté du poteau de Garcia.

10′ Cafouillage devant les buts de Navas, mais l’US Revel n’en profite pas !

13′ Pas mal de petites fautes à retardement de la part des Parisiens depuis le début de rencontre.

14′ Première grosse occasion pour le PSG ! Trouvé par une longue passe de Danilo Pereira, Mukiele sert instantanément Asensio dans la surface, mais l’Espagnol bute sur le gardien Garcia.

15′ BUTTTT POUR LE PSG DE MBAPPE (0-1). Sans être suffisament attaqué, Soler trouve Mbappé à l’entrée de la surface. Le Français contrôle la balle et trompe Garcia d’une frappe bien placée. À noter l’excellente passe de Danilo au début de l’action.

20′ Bel arrêt de Garcia. Sur une longue transversale de Ndour, Asensio reprend en première intention dans la surface mais le portier de l’US Revel s’interpose.

27′ C’est au tour de Mukiele de buter sur le portier Garcia.

29′ Gonçalo Ramos était proche de reprendre un centre d’Asensio. Le deuxième but est très proche pour les Parisiens.

30′ Le centre de Mukiele passe devant le but de l’US Revel et aucun Parisien n’était présent pour le reprendre. La pression s’accentue.

32′ Trouvé au point de penalty par un Ramos combattif, Mbappé manque complètement sa frappe. Les nombreux rebonds sur la pelouse n’aidant pas non plus.

36′ La frappe lointaine de Zahil est mal captée par Navas qui concède un corner. Ce dernier ne donne rien.

38′ BUTTTTT POUR LE PSG (0-2). Sur un nouveau déboulée de Mukiele, le centre du Français en direction de Gonçalo Ramos est détourné dans ses propres buts par le défenseur N’Guessan.

39′ Belle combinaison entre Asensio, Ramos et Mbappé. Mais le Français manque sa frappe face au but.

43′ BUTTTT POUR LE PSG (0-3). Sur une passe parfaite de Soler, Asensio se présente face à Garcia et le trompe tranquillement d’un plat du pied.

45′ QUEL BUT DU PSG (0-4). Sur une louche par-dessus la défense de Soler, Asensio remet le ballon au centre d’une aile de pigeon pour Mbappé. Le Français trompe Garcia de la tête.

45’+1 C’est la pause à Castres. Sans forcer, le PSG est déjà largement devant à la pause (0-4) et a aussi fait face à un Garcia auteur de plusieurs arrêts.

45′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ BUTTT POUR LE PSG (0-5). Sur une nouvelle action collective bien menée, Asensio offre un cadeau à Mbappé, qui n’a plus qu’à conclure dans le but vide. Le Français marque son troisième but de la soirée.

54′ De loin et après un bon contrôle orienté, Mbappé tente une frappe mais Garcia capte le ballon en deux temps.

60′ Premier changement au PSG. Beraldo cède sa place à Ethan Mbappé.

67′ Sur un centre en retrait de Kolo Muani, Mbappé surgit mais sa frappe est détournée par Garcia.

70′ Penalty pour le PSG. Sur un contre rapide après un corner de l’US Revel, Garcia accroche Ramos dans la surface.

71′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (0-6). Gonçalo Ramos trompe à contre-pied Garcia.

72′ Dans la foulée de son but, Ramos est remplacé par Mayulu. Le jeune milieu dispute son premier match en professionnel.

74′ Nouvelle intervention de Garcia face à Mbappé. Le numéro 7 du PSG avait dribblé plusieurs joueurs de l’US Revel avant sa frappe

75′ Garcia claque la tête de Mukiele en corner.

75′ Dans la foulée, Mukiele manque cette fois-ci sa tête, qui passe juste à côté du but.

76′ BUTTTTTT POUR LE PSG (0-7′). Sur un nouveau centre de Mukiele, Mbappé laisse le ballon d’une belle feinte pour Kolo Muani, qui conclut en force face au but.

85′ Kolo Muani proche du doublé. Sur un très bon centre de Mayulu, le Français ouvre trop son pied devant le but de Garcia. Un beau manqué de RKM.

87′ BUTTTTT POUR LE PSG (0-8). Après une récupération haute de Mayulu, Ndour échange avec Mbappé et l’Italien frappe en force en pleine lucarne. Son premier but avec le PSG.

Feuille de match US Revel / PSG

32es de finale de Coupe de France – Stade : Pierre-Fabre de Castres – Horaire : 20h45 – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Florent Batta – Arbitres assistants : Nicolas Rodriguez et Michel Dolmadjian – Quatrième arbitre : Samir Zolota – Buts : Mbappé (15′, 45′, 48′), N’Guessan (c.s.c, 38′), Asensio (43′), Ramos (71′, sp), Kolo Muani (76′), Ndour (87′).