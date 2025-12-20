CdF – Le PSG termine son année 2025 avec une victoire facile face à Fontenay

Ce samedi, le PSG faisait son entrée en lice en Coupe de France en affrontant le club amateur du Vendée Fontenay Foot.

Le PSG terminait son année 2025 sur la pelouse de la Beaujoire. À l’occasion des 32es de finale de Coupe de France, le club parisien faisait son entrée en lice et affrontait le Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Et pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire un large turnover avec les premières apparitions de Renato Marin et David Boly. D’autres joueurs cadres comme Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Désiré Doué étaient aussi de la partie. Cette rencontre était aussi l’occasion parfaite pour certains « seconds couteaux », comme Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi et Gonçalo Ramos, de retrouver du temps de jeu.

Le résumé du match

Sérieux et appliqué dans ce premier acte, le PSG a d’abord fait face à une équipe vendéenne agressive, qui a tenté de ressortir proprement par séquences. Cependant, les cadres des Rouge & Bleu ont fait la différence durant ces 45 premières minutes. En forme, Ousmane Dembélé a servi parfaitement Désiré Doué, qui a ouvert le score d’un tir entre les jambes du gardien (1-0, 25e). Ce premier acte a aussi été marqué par la sortie en pleurs de David Boly, qui effectuait sa première apparition avec son club formateur (28e). Le jeune latéral droit de 16 ans a subi une grosse semelle sur son tendon d’Achille. Mais pas de quoi freiner le tenant du titre, qui a rapidement fait le break. Très en vue dans cette première période, Gonçalo Ramos a obtenu un penalty. Un cadeau transformé par Ousmane Dembélé (2-0, 34e). Une première période sérieuse des hommes de Luis Enrique.

En seconde période, le PSG a rapidement creuser l’écart. Après une double occasion manquée par Désiré Doué, après un festival technique dans un petit espace, et un tir de Gonçalo Ramos sauvé sur la ligne (52e), le buteur portugais a inscrit un doublé en quelques minutes. Le numéro 9 parisien a d’abord été à la conclusion d’une belle action collective des Rouge & Bleu (0-3, 53e) puis a profité d’une passe en retrait adverse mal assurée pour inscrire un nouveau but dans cette rencontre (0-4, 58e). Avec ce score large, Luis Enrique s’est permis de lancer quelques Titis comme Mathis Jangeal, Noham Kamara et Noah Nsoki. En gestion en fin de rencontre, le tenant du titre s’est imposé facilement face au Vendée Fontenay Foot (4-0) et se qualifie pour le tour suivant. Les Rouge & Bleu termine l’année 2025 sur une bonne note et peuvent désormais profiter de vacances bien méritées.

Fil du match

Bienvenue sur le direct du 32e de finale de Coupe de France entre le Vendée Fontenay Foot et le PSG ! Une rencontre pour conclure en beauté l’année 2025.

0′ Le coup d’envoi est donné par Fontenay. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Gonçalo Ramos tente de lober de loin le portier adverse mais son tir est manqué.

8′ Bien trouvé dans l’intervalle, Ndjantou centre en direction de Ramos mais la défense dégage le danger.

11′ La première occasion pour le PSG. Après une combinaison entre Zaïre-Emery et Dembélé à droite, le Ballon d’or centre pour Gonçalo Ramos, dont la tête passe juste au-dessus du but de Renou.

18′ Fontenay met une grosse agressivité pour récupérer les ballons et arrivent à ressortir proprement par séquence.

20′ Boly se fait marcher sur le talon d’Achille et reste au sol. Pas de carton jaune…

22′ Excellent retour défensif de Doué.

25′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE DOUE (0-1). Servi parfaitement par Dembélé, Doué se projette et trompe Renou d’un tir entre les jambes.

28′ Ça sent la fin pour Boly, qui s’est mis à terre. J.Neves va faire son entrée en jeu.

29′ Premier changement pour le PSG. Boly entre aux vestiaires en pleurs et en boitant bas. J.Neves rentre en jeu.

30′ Avec ce changement, c’est Senny Mayulu qui va évoluer au poste de latéral droit.

33′ Penalty pour le PSG. Après s’être bien battu pour conserver le ballon dans la surface, G.Ramos se fait retenir par Moisdon.

34′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (0-2). Dembélé se charge du penalty et le transforme d’une frappe bien placée.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+1 Sur une excellente transversale de Dembélé, J.Neves est trouvé dans la surface et tente une reprise de volée. Ça finit dans les gants de Renou.

45’+3 C’est la pause à la Beaujoire. Le PSG mène logiquement à la pause (0-2) grâce à Doué et un penalty de Dembélé. Les Parisiens sont sérieux et appliqués.

46′ La seconde période débute avec un changement pour le PSG. Ndjantou, blessé en fin de première période, cède sa place à Jangeal.

48′ Trouvé dans la profondeur, Keita résiste à L.Hernandez mais son tir est ensuite trop croisé.

50′ Belle entrée de Jengeal. Après une belle remise de Doué, le Titi voit son tir être contré par la défense.

52′ Le PSG proche du troisième but. Après un festival incroyable de Doué dans un petit espace, le Golden Boy voit son tir être détourné par Renou. Le ballon revient sur G.Ramos mais son tir est sauvé sur la ligne par la défense vendéenne.

53′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS. Quelques secondes après avoir raté une occasion, le Portugais se rattrape. Bien servi par Mayulu, le numéro 9 n’a plus qu’à conclure au second poteau après une belle action collective des Parisiens.

56′ Sur un contre, Doué se joue de la défense mais son tir est repoussé par le portier adverse.

58′ BUTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR RAMOS (0-4). En renard, le Portugais profite d’une passe en retrait manquée. Le numéro 9 dribble le gardien et marque dans le but vide.

62′ Triple changement pour le PSG. Doué, Dembélé et Zaïre-Emery cède leur place à Nsoki, Kamara et F.Ruiz.

65′ C’est le premier match en professionnel pour Nsoki.

73′ Le PSG est en mode gestion en cette fin de rencontre.

75′ Trouvé à droite par J.Neves, Nsoki tente un beau ballon piqué au second poteau, mais le portier adverse a bien lu la trajectoire du ballon.

76′ Ramos tente un geste acrobatique sur un centre de Mayulu. Mais le tir du Portugais est manqué, bien gêné par la défense adverse.

85′ Le premier arrêt pour Marin. Après un centre qui a traversé la surface parisienne, le ballon arrive sur Leriche, dont le tir lointain est capté par Marin.

88′ Trouvé par Nsoki, Ramos tire mais son ballon manque de puissance pour tromper Renou.

90′ Deux minutes de temps additionnel.

90’+2 Après avoir facilement éliminé Beraldo, E.Renou se présente face à Marin mais son tir est manqué et Marin capte sans problème. C’est la plus grosse occasion du Vendée Fontenay Foot.

90’+2 C’est terminé à la Beaujoire. Sérieux et appliqué, le PSG s’impose facilement face au Vendée Fontenay Foot (0-4) grâce à des buts de Doué, Dembélé et un doublé de G.Ramos. Les Parisiens vont maintenant bénéficier de vacances bien méritées.

Feuille de match Vendée Fontenay Foot / Paris Saint-Germain

32es de finale de Coupe de France – Stade : La Beaujoire – Horaire : 21 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et Sébastien Lemaire – Quatrième arbitre : Jordane Lomi – Buts : Doué (25e), Dembélé (34e, sp), G.Ramos (53e, 58e) – Carton : Moisdon (78e)

Le XI du PSG : Marin – Boly (J.Neves, 29e), Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Mayulu, Zaïre-Emery (F.Ruiz, 62e), Ndjantou (Jangeal, 46e) – Dembélé (c) (Kamara, 62e), G.Ramos, Doué (Ndoki, 62e) Remplaçants : Chevalier, James, F.Ruiz (62e), Nsoki (62e), Kamara (62e), Nuno Mendes, Vitinha, J.Neves (29e), Jangeal (46e)

: Marin – Boly (J.Neves, 29e), Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Mayulu, Zaïre-Emery (F.Ruiz, 62e), Ndjantou (Jangeal, 46e) – Dembélé (c) (Kamara, 62e), G.Ramos, Doué (Ndoki, 62e) Le XI de Fontenay : Renou – Vinet (Balliau, 69e), Moisdon, Brémond, Leriche, Fromaget (Ernault, 79e) – Keita (E.Renou, 73e), Belbachir (c), Bisleau (Girard, 69e), Milimono (Gibaud, 73e) – Diawara Remplaçants : Ernault (79e), Ouvrard, Mornet, Balliau (69e), Perian, Girard (69e), E. Renou (73e), Garnier, Gibaud (73e).

