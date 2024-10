Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG affronte l’OGC Nice à l’Allianz Riviera pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. L’objectif est clair : reprendre son fauteuil de leader.

Après sa défaite face à Arsenal en Ligue des champions (2-0) en milieu de semaine, le PSG aura à coeur de renouer avec la victoire avant la trêve internationale d’octobre. Et les joueurs de Luis Enrique auront un objectif bien précis pour cette rencontre face à l’OGC Nice : reprendre la tête du championnat, occupée par l’AS Monaco depuis samedi soir. Pour cette rencontre face aux Aiglons, le technicien espagnol a décidé de lever définitivement la sanction contre Ousmane Dembélé en le titularisant d’entrée. Le numéro 10 parisien sera accompagné par deux de ses compatriotes en attaque, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Autre changement notable, la présence de Fabian Ruiz dans le onze de départ en lieu et place de Vitinha, qui débute sur le banc.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ Première situation pour l’OGC Nice. Sur une mauvaise transmission de Dembélé, Guessand intercepte et centre devant les cages de Donnarumma, mais personne à la réception du côté Niçois.

6′ Nouvelle action similaire de Guessand, mais toujours aucun Niçois pour pousser le ballon. Heureusement pour le PSG…

7′ Les Parisiens en grande difficulté défensivement depuis le début de la rencontre.

13′ La parade de Donnarumma !!! Sur un centre de Clauss, Cho prend le meilleur sur Ruiz et arme une tête mais le portier italien réalise une parade décisive sur sa ligne.

15′ Les Rouge & Bleu sont en difficulté sur le côté gauche de leur défense (Nuno Mendes, Pacho).

20′ Les joueurs de Luis Enrique font circuler le ballon sans mettre de rythme dans leur jeu. En revanche, chaque offensive niçoise fait danger de but.

22′ Dante proche de reprendre un ballon dangereux après un cafouillage dans la défense parisienne suite à un corner.

27′ La voici la première occasion parisienne. Sur une récupération de Kolo Muani au rond central, Dembélé progresse balle au pied et sert Barcola dans la profondeur. En bout de course et gêné par un défenseur niçois, le Français n’arrive pas à mettre de la puissance dans son tir, qui est finalement dégagé par la défense des Aiglons.

30′ Depuis l’occasion de Barcola, les Rouge & Bleu sont mieux dans la rencontre et récupèrent plus rapidement le ballon.

La feuille de match OGC Nice / Paris Saint-Germain

7e journée de Ligue 1 – Stade : Allianz Riviera – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Phillipe Jeanne – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Eric Wattelier et Christian Guillard