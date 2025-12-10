LdC – Le PSG tenu en échec sur la pelouse de l’Athletic Bilbao

Ce mercredi soir, le PSG affrontait l’Athletic Bilbao en Ligue des champions et pouvait faire un grand pas vers une qualification pour les huitièmes de finale.

Le PSG pouvait réaliser un excellent coup à San Mamés. Toujours dans le top 8 avant son match face à l’Athletic Bilbao, le champion d’Europe pouvait faire un grand pas pour une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devait s’imposer face aux coéquipiers de Nico Williams. Et le coach parisien avait décidé d’aligner la meilleure équipe possible sur le papier avec le retour de Nuno Mendes en latéral gauche et la titularisation de Senny Mayulu en faux numéro 9.

Le résumé du match

Dans la chaude ambiance de San Mamés, le PSG a fait face au gros pressing de l’Athletic Bilbao dans ce premier acte. Et les Parisiens, notamment le milieu de terrain João Neves – Vitinha – Fabian Ruiz – ont bien été gênés par l’agressivité des Basques. Mais lorsque les joueurs de Luis Enrique sont parvenus à sortir du pressing adverse, les situations de but ont été possibles, mais ni Fabian Ruiz (19e) ni Senny Mayulu (41e) n’ont accroché le cadre d’Unai Simon. En face, Matvey Safonov s’est montré rassurant dans le jeu aérien et notamment en claquant en corner un coup franc excentré qui prenait la direction de la lucarne (31e). Dans une première période marquée par un gros déchet technique de la part des deux équipes, la plus grosse occasion est intervenue en fin de première période. Parfaitement trouvé sur un centre à ras de terre de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu a vu son tir être détourné avec réussite par Unai Simon (45e). Bousculé, le PSG est rentré aux vestiaires avec ce score nul et vierge (0-0).

Et le PSG a montré un visage plus séduisant dès le retour des vestiaires, avec un changement notable : la sortie sur blessure de Marquinhos pour Illia Zabarnyi. Rapidement, les joueurs de Luis Enrique ont mis du danger dans la surface adverse mais Senny Mayulu a buté une nouvelle fois sur Unai Simon (49e) puis la frappe puissante de Warren Zaïre-Emery a été détournée d’une belle manchette par le portier espagnol (53e). Pour apporter encore plus de danger, Désiré Doué a fait son retour à la compétition après plus d’un mois d’absence. Après l’heure de jeu, Bradley Barcola aurait pu concrétiser cette grosse domination de son équipe. Mais au terme d’une action collective de toute beauté, l’international français a trouvé la transversale (65e). Malgré une fatigue en fin de rencontre, le champion d’Europe s’est procuré une dernière grosse double occasion mais Fabian Ruiz a d’abord buté sur un Unai Simon infranchissable, puis a vu son centre être dégagé devant sa ligne par Yuri Berchiche (87e). Malgré une bien meilleure deuxième période, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0), assure à minima sa place pour les barrages et reste en bonne position pour une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ L’Athletic Bilbao est déjà en train de mettre une grosse agressivité sur le porteur du ballon.

3′ Après une excellente sortie de balle face au pressing adverse, l’action parisienne se poursuit et Zaïre-Emery écrase trop sa frappe dans la surface adverse et ne cadre pas sa tentative.

4′ Coup-franc plein axe intéressant obtenu par Kvaratskhelia.

6′ Le coup franc de Nuno Mendes est détourné par le mur basque.

9′ Le PSG met le pied sur le ballon depuis quelques minutes et prend le jeu à son compte. Le pressing adverse est déjà moins intense.

11′ Sur une passe cachée bien inspirée, F.Ruiz a tenté de trouver Mayulu en profondeur, mais Unai Simon a bien lu et s’interpose.

11′ Sur un centre de Boiro, Safonov dégage le danger des poings.

13′ Le PSG affiche un certain déchet technique dans son jeu de passes en ce début de match, avec seulement 79% de passes réussies.

19′ Belle situation pour le PSG. Trouvé sur une transversale de Mayulu, Fabian Ruiz s’est projeté, contrôle de la poitrine et arme une frappe mais sa tentative n’est pas cadrée.

26′ Bilbao effectue un gros pressing sur le PSG. La frappe lointaine de Sancet n’est pas cadrée.

29′ Les Parisiens perdent de plus en plus de ballons face au pressing adverse mais Bilbao ne se montre pas assez dangereux.

30′ Carton jaune pour Zaïre-Emery après une faute sur Boiro.

31′ Premier arrêt pour Safonov. Sur un coup-franc excentré, le ballon prenait la direction de la lucarne mais Safonov détourne d’une claquette.

35′ Grosse semelle de Sancet sur la cheville de Marquinhos. L’Espagnol a essuyé ses crampons après avoir effectué une passe. Aucun carton pour le joueur de Bilbao…

37′ Enfin une situation pour le PSG. De retour à gauche, Barcola a pris le dessus sur son défenseur et centre au second poteau pour Fabian Ruiz. Le tir de l’Espagnol passe largement au-dessus.

38′ Aucun tir cadré de la part des deux équipes depuis le coup d’envoi.

41′ Bien lancé dans la profondeur par Barcola, Mayulu résiste bien à Vivian mais son tir excentré n’est pas cadré.

44′ Safonov se montre rassurant dans ses prises de balle aériennes.

45′ La voici la première occasion du PSG. Sur un centre à ras-de-terre de Zaïre-Emery, Mayulu est trouvé plein axe mais son tir est détourné magnifiquement, et avec réussite, par Unai Simon.

45’+1 C’est la pause à San Mamés avec ce score nul et vierge (0-0). Le PSG a été énormément embêté par une équipe agressive de l’Athletic. Mais les deux équipes se montrent trop peu dangereuses avec un grand déchet technique.

46′ La seconde période débute avec un changement pour le PSG. Touché par une grosse semelle en première période, le capitaine Marquinhos cède sa place à Zabarnyi. Vitinha récupère le brassard de capitaine.

49′ Nouvelle grosse occasion pour Mayulu. Sur un centre de Kvaratskhelia, J.Neves est poussé dans le dos et ne peut pas jouer le ballon, qui arrive au second poteau pour Mayulu. Le Titi arme son tir mais Unai Simon s’interpose sur sa ligne.

50′ Un penalty aurait dû être sifflé pour cette poussette dans le dos de J.Neves mais pas d’intervention du VAR.

51′ Les Parisiens montrent un autre visage dans ce début de seconde période.

53′ La frappe puissante de Zaïre-Emery est détournée d’une manchette par Unai Simon.

53′ Excellent retour défensif de Nuno Mendes pour stopper un contre de l’Athletic.

56′ Sur un centre en retrait de F.Ruiz, Mayulu est contré de justesse. Ça pousse du côté du PSG face à une équipe qui n’arrive plus à sortir le ballon.

57′ Après être rentré à l’intérieur du jeu, la frappe enroulée de Kvaratskhelia passe juste à côté du but de Simon.

61′ Trouvé sur un centre extérieur du pied de Kvaratskhelia, Mayulu ne parvient pas à reprendre parfaitement de la tête. F.Ruiz était sûrement mieux placé derrière pour reprendre le ballon.

62′ Changement pour le PSG. Mayulu cède sa place à Doué. Le Parisien fait son retour à la compétition après plus d’un mois d’absence.

65′ LA TRANSVERSALE POUR LE PSG. Après une action collective de toute beauté, Barcola est lancé sur son côté gauche mais son tir fracasse la transversale d’Unai Simon. Quelle dommage, Kvaratskhelia était seul au second poteau.

76′ Belle défense de J.Neves pour stopper N.Williams dans la surface.

78′ Nouveau changement pour le PSG. Barcola cède sa place à G.Ramos.

80′ La frappe de Berenguer passe au-dessus. Depuis quelques minutes, l’Athletic a retrouvé de l’énergie pour attaquer.

87′ Quelle double occasion pour le PSG !!! Après une belle action collective, F.Ruiz se présente face à Simon, qui remporte son duel. Le ballon revient sur l’Espagnol qui centre, mais Berchiche dégage le danger sur sa ligne.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+3 Sur un dernier long ballon de Safonov, les Parisiens gagnent les duels et Ramos tente un geste aérien qui n’est pas cadré.

90’+3 C’est terminé. Malgré un meilleur visage affiché en seconde période, le PSG n’est pas parvenu à trouver la faille face à un Unai Simon infranchissable (0-0). Les Parisiens concèdent le nul et assure à minima sa place dans les barrages et reste en bonne position pour une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Feuille de match Athletic Club / PSG

Sixième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : San Mamés – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Daniel Siebert – Arbitres assistants : Jan Seidel et Rafael Foltyn – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – VAR : Benjamin Brand et Andrew Dallas – Cartons : Jauregizar (27e), Zaïre-Emery (30e), Berenguer (49e), Gomez (90’+3)

Le XI de l’Athletic Club : U.Simon – Areso (Gorosabel, 73e), Vivian, Berchiche (c), Boiro – Ruiz de Galarreta (Vesga, 78e), Jauregizar (Rego, 73e) – Berenguer, Sancet (Hierro, 73e), N.Williams – Guruzeta (Gomez, 62e). Remplaçants : Santos, Padilla, Gorosabel (73e), Vesga (78e), I.Williams, Lekue, Gomez (62e), Serrano, Rego (73e), Hierro (73e), Jon de Luis, Sanches

: U.Simon – Areso (Gorosabel, 73e), Vivian, Berchiche (c), Boiro – Ruiz de Galarreta (Vesga, 78e), Jauregizar (Rego, 73e) – Berenguer, Sancet (Hierro, 73e), N.Williams – Guruzeta (Gomez, 62e). Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c) (Zabarnyi, 46e), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola (G.Ramos, 78e), Mayulu (Doué, 62e), Kvaratskhelia. Remplaçants : James, Marin, Zabarnyi (46e), G.Ramos (78e), Doué (62e), Lee, Ndjantou, Mbaye

: Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c) (Zabarnyi, 46e), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola (G.Ramos, 78e), Mayulu (Doué, 62e), Kvaratskhelia.