Direct CS – Barcelone / PSG (1-0, 1ère MT) : Le Barça ouvre le score

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte le FC Barcelone – au Stade Olympique de Montjuïc – dans ce choc de la 2e journée de Ligue des champions.

Le match tant attendu par les amateurs de football a lieu ce mercredi soir en Catalogne. Le FC Barcelone et le PSG s’affrontent dans le choc de la 2e journée de Ligue des champions. Cependant, le club parisien se présente avec une cascade de blessures (Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé). Face à cela, Luis Enrique a décidé de titulariser les deux Titis Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye en attaque.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter le changement de dernière minute dans la composition parisienne. Zaïre-Emery a pris la place de J.Neves. Le Portugais n’est pas sur la feuille de match.

2′ Premier numéro de Yamal entre trois Parisiens avant de servir Torres dans la surface. La frappe de l'Espagnol est contrée.

5′ Première offensive des Parisiens, malheureusement le centre d’Hakimi ne trouve pas preneur.

7′ Excellente défense de Nuno Mendes dans son un-contre-un face à Yamal.

10′ Domination totale du FC Barcelone dans ces dix premières minutes.

11′ Premier corner pour le PSG après une bonne remontée de balle. Trouvé par Nuno Mendes, Zabarnyi ne cadre pas sa tête.

14′ Quel sauvetage de Zabarnyi !!! Lancé dans la profondeur par Yamal, Torres élimine Chevalier puis son tir est stoppé devant la ligne par le défenseur parisien.

19′ Ouverture du score du FC Barcelone (1-0). Après une perte de balle de Vitinha, le Barça punit rapidement. Trouvé à gauche, Rashford centre en première intention pour Torres qui trompe Chevalier.

Feuille de match FC Barcelone / PSG

Deuxième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Estadi Olímpic Lluís Companys – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus– Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Andrew Madley – VAR : Jarred Gillett et Bastian Dankert – But : Torres (19e)

Le XI du FC Barcelone : Szczesny – Koundé, Cubarsi, Garcia, Martin – Pedri, De Jong (c) – Yamal, Olmo, Rashford – Torres Remplaçants : Kochen, Aller, Baldé, Araujo, Lewandowski, Christensen, Casado, Bernal, Torrents, Fernandez, Bardghji, A.Fernandez

: Szczesny – Koundé, Cubarsi, Garcia, Martin – Pedri, De Jong (c) – Yamal, Olmo, Rashford – Torres Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Mbaye, Mayulu, Barcola Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, J.Neves, Jangeal, Ndjantou

: Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Mbaye, Mayulu, Barcola