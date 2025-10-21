Direct CS (LdC) – Bayer Leverkusen / PSG (2-5) : Nuno Mendes participe à la fête !!!!

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayer Leverkusen en Ligue des champions avec pour ambition de poursuivre son sans-faute dans la compétition.

Avec deux victoires en autant de rencontres en ce début de Ligue des champions, le PSG aura pour objectif de revenir avec les trois points de son déplacement en Allemagne. Pour cela, les champions d’Europe doivent s’imposer sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Et Luis Enrique peut compter sur les retours de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia en C1, eux qui étaient absents face au FC Barcelone. De retour de blessure, Marquinhos et Ousmane Dembélé démarrent sur le banc.

Le résumé du match

Dans une première période de folie, le PSG a rapidement pris les commandes de cette rencontre. Sur un corner tiré à deux, Nuno Mendes a délivré un amour de centre sur la tête de Willian Pacho, qui a ouvert son compteur but avec les Rouge & Bleu (0-1, 7e). Par la suite, le PSG a affiché une grande maîtrise technique mais est tombé dans un faux rythme qui lui a été fatal. Sur un penalty concédé par Illia Zabarnyi pour une faute de main, Alex Grimaldo a tiré sur le poteau (26e). Dans la foulée, c’était au tour de Senny Mayulu de trouver le montant sur un service parfait de Bradley Barcola (29e). Déjà en difficulté dans ce match, le Bayer a été réduit à dix suite à un coup de coup stupide de Robert Andrich sur le visage de Désiré Doué (32e). Mais cette supériorité numérique parisienne n’a pas duré longtemps. Quelques minutes plus tard, Illia Zabarnyi a provoqué un deuxième penalty après une mauvaise lecture du ballon et un accrochage avec Michel Kofane qui filait au but (37e). Et cette fois-ci, Aleix Garcia a transformé le penalty pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 38e). Mais, les champions d’Europe n’ont pas douté longtemps avec une fin de première période qui a viré à la démonstration. Sur un service de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué a parfaitement placé son tir pour redonner l’avantage aux Rouge & Bleu (1-2, 41e). Dans la foulée, l’international géorgien a fait le break sur un tir enroulé qui a touché les deux montants (1-3, 44e). Puis, sur une transition rapide, Désiré Doué s’est offert un doublé (1-4, 45’+3). Cinq buts, deux penalties et deux cartons rouges, une première période très intense à la BayArena.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Bayer Leverkusen. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Les Parisiens mettent déjà en place leur jeu avec un bloc haut sur le terrain.

7′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE PACHOOOO (0-1). Sur un corner joué à deux, Nuno Mendes dépose un amour de centre sur la tête de Pacho, qui marque son premier but avec les Rouge & Bleu.

10′ Quelle sortie de balle des Parisiens face au pressing adverse.

11′ Grâce à son pressing, Barcola récupère un ballon dans les pieds du gardien adverse, mais Kvaratskhelia n’en profite pas derrière.

19′ La frappe lointaine de Kvaratskhelia passe à côté. Mais quelle action individuelle de Nuno Mendes au départ de l’action.

20′ Excellente défense de Zabarnyi face à Poku.

23′ Penalty pour le Bayer Leverkusen pour une main de Zabarnyi. Après un duel accroché avec Echeverri, le défenseur parisien touche involontairement le ballon de la main en retombant. L’Ukrainien prend un carton jaune. Il semblait pourtant y avoir faute sur la recrue parisienne. Mais le penalty est validé par le VAR.

26′ PENALTY EST MANQUÉ PAR GRIMALDO. L’Espagnol tire sur le poteau !!!

29′ LE POTEAU POUR LE PSG. Trouvé sur un superbe ballon piqué de Barcola, Mayulu enchaîne parfaitement mais son tir touche le poteau.

32′ CARTON ROUGE POUR LE BAYER LEVERKSEN. Après vérification du VAR, Andrich est logiquement exclu pour un coup de coude dans le visage de Doué dans un duel aérien.

37′ PENALTY POUR LE BAYER LEVERKUSEN ET ROUGE POUR ZABARNYI POUR AVOIR RETENU KOFANE QUI FILAIT AU BUT. Quelle erreur défensive de l’Ukrainien.

38′ LE BAYER EGALISE (1-1). Garcia transforme son penalty, Chevalier était parti du bon côté.

41′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUE (1-2). Le PSG n’aura pas douté longtemps. Trouvé dans la surface sur une passe de Kvaratskhelia, Doué place parfaitement son tir.

44′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAAA (1-3). Sur une récupération haute des Parisiens, Kvaratskhelia est trouvé à gauche. Après un premier tir contré, le ballon lui revient et le Géorgien enroule sa frappe, qui rentre dans le but après avoir touché les deux poteaux.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+3 BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR DOUEEEE (1-4). Quelle démonstration parisienne. Sur une récupération de Nuno Mendes, le PSG part en contre avec Hakimi qui sert Doué à gauche. Le Français repique dans l’axe et enroule parfaitement son tir.

45’+4 C’est la pause à la BayArena et quelle première période. Cinq buts, un penalty manqué et deux cartons rouges, ce premier acte a été très rythmé. Les Parisiens ont fini très fort avec trois buts en sept minutes.

46′ La seconde période débute. Lucas Hernandez prend la place de Doué, auteur d’un doublé.

50′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NUNO MENDES. Après un excellent travail de Vitinha qui progresse balle au pied, le Portugais lance son compatriote dans la profondeur, qui ne manque pas son face-à-face avec Flekken.

52′ Kofane a failli marquer un but gag en profitant d’une passe complètement manquée d’Hakimi.

54′ BUT DU BAYER LEVERKUSEN ET DOUBLE DE GARCIA (2-5). Le joueur arme une frappe puissante en pleine lucarne, qui laisse sans voix Chevalier.

60′ Le rythme est logiquement retombé à l’heure de jeu avec deux équipes à dix.

Feuille de match

Troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : BayArena – Horaire : 21 heures – Diffuseur: Canal Plus Foot – Arbitre principal : Jesús Gil Manzan – Arbitres assistants : Ángel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso – Quatrième arbitre : Alejandro Muñiz Ruiz – VAR : Carlos del Cerro Grande et Jarred Gillett – Buts : Pacho (7e), Garcia (38e, 54e), Doué (41e, 45’+3), Kvaratskhelia (44e), Nuno Mendes (50e) – Cartons : Zabarnyi (25e), Andrich (rouge, 33e), Zabarnyi (rouge, 37e), Echeverri (43e), Tapsoba (45’+1).

Le XI du Bayer Leverkusen : Flekken – Andrich (c), Badé, Tapsoba – Arthur, E.Fernández, A.García, Grimaldo – Poku, Echeverri (Maza, 46e) – Kofane Remplaçants : Blaswich, Lomb, Ben Seghir, Mensah, Maza (46e), Izekor, Culbreath, Belocian

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué (L.Hernandez, 46e) – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, Marquinhos, L.Hernandez (46e), Lee, G.Ramos, Dembélé, Ndjantou, Mbaye

: Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué (L.Hernandez, 46e) – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola