Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG défie le Bayern Munich en Ligue des champions avec l’ambition de rapporter les trois points de son déplacement en Allemagne.

La tâche s’annonce difficile mais pas impossible pour le PSG. En difficulté dans cette campagne de Ligue des champions, le club parisien aborde cette affiche face au Bayern Munich avec un enjeu de taille, se relancer dans ce championnat européen. Et pour accomplir cette mission, Luis Enrique a décidé de faire des choix forts dans son onze de départ avec les titularisations de Matvey Safonov et Fabian Ruiz.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Bayern Munich. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ Très grosse intensité du Bayern en ce début de match qui empêche les Parisiens de construire leur jeu.

5′ Sur le premier corner des Bavarois, Safonov éloigne le danger d’une claquette.

7′ La première occasion pour le Bayern Munich. Trouvé dans la surface, Musiala arme une reprise mais Safonov détourne.

8′ Après un bon pressing parisien, Dembélé s’infiltre dans la surface mais sa frappe est détournée par Goretzka en corner, qui ne donnera rien.

10′ Les Parisiens se sont bien repris et n’hésitent pas à presser Neuer.

18′ Pour l’instant, le PSG se contente de dégager au loin vers ses attaquants. Chaque offensive allemande crée du danger dans le camp parisien.

20′ Après un bon pressing de Ruiz, Dembélé repique dans l’axe mais son tir manque de puissance pour espérer tromper Neuer.

28′ Après un slalom entre trois Parisiens, Coman rentre dans la surface mais son tir du pied gauche fuit le cadre. Heureusement pour les Rouge & Bleu.

29′ Quelle situation pour le PSG !!! Bien décalé par Barcola, Ruiz centre au second poteau pour Zaïre-Emery. Le Titi manque son plat du pied. Dommage…

32′ NOUVELLE OCCASION POUR LE PSG. Sur une remontée rapide de Ruiz, Dembélé défie Kim et frappe mais Neuer détourne. Le ballon revient sur Neves qui arme une frappe puissante de loin, ça frôle le poteau bavarois. Les Parisiens sont mieux depuis quelques minutes.

38′ Le Bayern Munich ouvre le score sur corner par Kim (1-0). Safonov se manque dans son intervention aérienne…

40′ Le Bayern proche du deuxième but. Lancé en profondeur, Coman prend le meilleur sur Hakimi mais le Marocain se reprend bien et oblige l’ancien Parisien à précipiter son tir, qui passe au-dessus.

42′ Carton jaune pour Dembélé.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause à l’Allianz Arena. Après ne pas avoir cédé sur le pressing bavarois, le PSG s’est fait punir sur un corner avec une intervention manquée de Safonov (1-0).

Feuille de match Bayern Munich / Paris Saint-Germain

Cinquième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Allianz Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Istvan Kovacs – Arbitres assistants : Mihai Marica et Ferencz Tunyog – Quatrième arbitre : Florin Andrei – VAR : Cătălin Popa et Pol van Boekel – But : Kim (38e) – Carton : Dembélé (42e)