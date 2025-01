Direct CS (LdC) – PSG / Manchester City (0-0, MT) : Un but refusé pour les Parisiens

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et Manchester City s’affrontent dans une rencontre qui aura une importance sur leur avenir en Ligue des champions.

Le PSG joue une partie de son avenir européen ce mercredi soir au Parc des Princes. Virtuellement éliminés avec une 26e place, les joueurs de Luis Enrique affrontent une équipe de Manchester City (24e) également en besoin de points dans cette saison régulière de C1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de faire quelques choix forts avec la titularisation de Fabian Ruiz en lieu et place de Warren Zaïre-Emery et la présence de Lee Kang-In en faux numéro 9. Tout juste remis d’un syndrome viral, Ousmane Dembélé débute sur le banc.

Le résumé du match

Le PSG est très bien rentré dans cette rencontre en gênant Manchester City grâce à un pressing haut. Lancé dans la profondeur, Désiré Doué s’est procuré la première situation du match mais son tir en angle fermé a été détourné en corner par Ederson (5e). S’ils ont laissé la possession du ballon aux Parisiens, les champions d’Angleterre ont procédé en contre à l’image de la frappe de Kevin De Bryune détournée par un Gianluigi Donnarumma vigilant. Très bien dans leur match, les Rouge & Bleu ont continué à mettre la pression sur leurs adversaire et Fabian Ruiz a vu son tir sur corner être sauvé sur la ligne par Joško Gvardiol (26e). En face, Gianluigi Donnarumma a sauvé sa formation sur une nouvelle contre-attaque rapide de Manchester City. Le portier italien a détourné une frappe de Savinho de la jambe (39e). Sérieux dans son match, le PSG pensait ouvrir le score juste avant la pause grâce à Achraf Hakimi à la conclusion d’une action collective bien menée. Mais, Nuno Mendes a été signalé en position de hors d’un genou (45e). En confiance, les joueurs de Luis Enrique ont regagné les vestiaires sur ce score nul et vierge en posant des problèmes à des Citizens en difficulté techniquement (0-0).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Manchester City dans un Parc des Princes des grands soirs. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Les Parisiens sont bien rentrés dans leur match avec un pressing haut pour gêner la relance des Citizens.

5′ La première frappe cadrée du match pour Doué. Lancé dans la profondeur par Hakimi, le Français s’avance et tir dans un angle fermé. Ederson détourne en corner.

8′ Nouveau corner pour le PSG après une combinaison entre Doué et Nuno Mendes sur le côté gauche. Le Français a beaucoup de liberté depuis le début du match. Le corner est finalement repoussé par la défense anglaise.

9′ Carton jaune pour Dias après une faute sur Hakimi qui l’avait pris de vitesse dans la profondeur.

10′ Trouvé sur un coup franc excentré de Vitinha, J.Neves n’arrive pas à bien reprendre le ballon de la tête.

14′ Donnarumma détourne une frappe de De Bryune dans la surface. Première occasion pour Manchester City.

19′ Nouvelle frappe cadrée pour le PSG. Trouvé sur une transversale de Barcola, Hakimi arme une frappe lointaine, captée sans danger par Ederson.

21′ La réponse de Manchester City. Sur un centre de Foden, Haaland place une tête captée par Donnarumma.

23′ Carton jaune pour Nuno Mendes après une faute d’anti-jeu sur M. Nunes. Le Portugais sera suspendu pour le match face à Stuttgart.

26′ La frappe de Vitinha passe de peu à côté du poteau d’Ederson. Le tir du Portugais a été touché par un Citizen.

26′ QUELLE OCCASION POUR LE PSG !!! Sur le corner mal renvoyé, Ruiz arme une frappe de près mais Gvardiol sauve sur sa ligne de la cuisse.

29′ Excellent retour défensif de Nuno Mendes sur Haaland pour stopper le contre de Manchester City.

30′ Les Parisiens dominent cette première période face à Citizens qui laissent le ballon aux Rouge & Bleu.

39′ Donnarumma une nouvelle fois décisif face à Savinho après une contre-attaque éclair de Manchester City.

42′ Manchester City met la pression sur le but du PSG dans cette fin de première période.

45′ QUEL DOMMAGE POUR LE PSG. Le but d’Hakimi est refusé pour un hors-jeu de Nuno Mendes. Mais quelle action collective des Parisiens. Le Portugais est hors-jeu d’un genou.

45′ C’est la pause au Parc des Princes avec ce score nul et vierge entre le PSG et Manchester City (0-0). Les Parisiens sont bien dans leur match et gênent beaucoup les Citizens.,Hakimi a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu juste avant la pause.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Manchester City

Septième journée de phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal :Szymon Marciniak – Arbitres assistants : Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik– Quatrième arbitre : Damian Kos – VAR : Tomasz Kwiatkowski et Tiago Martins – Cartons : Dias (9e), Nuno Mendes (23e)