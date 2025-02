Direct CS (LdC) – PSG / Brest (1-0) : Barcola donne une avance plus confortable aux Parisiens

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade Brestois en barrage retour de la Ligue des champions avec pour ambition de terminer le job.

Après avoir pris une belle option pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions suite à son succès 3-0 à Roudourou la semaine passée, le PSG devra terminer le travail au Parc des Princes ce mercredi soir face au Stade Brestois. Et Luis Enrique n’a pas pris ce match à la légère en alignant une équipe compétitive avec notamment la première titularisation de Khvicha Kvaratskhelia en C1 avec les Rouge & Bleu.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Pour l’instant, les Parisiens contrôlent le ballon.

6′ Première occasion de but pour le PSG et premier beau mouvement collectif. Après s’être projeté dans la surface, Ruiz centre au second poteau. Avec de la réussite, le ballon arrive vers Barcola dont la frappe file à côté du poteau de Coudert.

11′ Nouvelle situation pour le PSG. Après avoir récupéré une relance manquée de Coudert, Barcola choisit la solution individuelle mais son tir est contré par la défense brestoise.

12′ LE SAUVETAGE DE MARQUINHOS SUR SA LIGNE. Après un beau centre au second poteau de Sima, Pereira Lage reprend mais le capitaine parisien a bien anticipé et sauve sur sa ligne.

17′ Après une action rapide du PSG, la défense brestoise relance mal le ballon et Kvaratskhelia récupère à l’entrée de la surface. La frappe du numéro 7 parisien passe au-dessus des cages du SB29.

20′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (1-0). Lancé dans la profondeur par Ruiz, le Français contrôle le ballon en pleine course puis élimine Zogbé avant d’armer une frappe soudaine au premier poteau de Coudert.

27′ Quel slalom de Dembélé qui élimine plusieurs Brestois avant de servir Barcola à gauche. L’action finit par une perte de balle.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Brestois

Barrage retour Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Andrew Madley – VAR : Michael Salisbury et Peter Bankes – But : Barcola (20e)

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Remplaçants : Safonov, Tenas, Kimpembe, Ramos, Doué, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Beraldo

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Le XI de Brest : Coudert – Zogbé, Chardonnet (c), Coulibaly, Haïdara – Lees-Melou, Fernandes – Faivre, Pereira Lage, Sima – Baldé Remplaçants : Bizot, Jauny, Ndiaye, Magnetti, Doumbia, Ajorque, Le Cardinal, Martin, Camara

: Coudert – Zogbé, Chardonnet (c), Coulibaly, Haïdara – Lees-Melou, Fernandes – Faivre, Pereira Lage, Sima – Baldé