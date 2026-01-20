Direct CS (LDC) – Sporting CP / PSG (0-0) : Les Parisiens doivent concrétiser leur domination

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Sporting CP en Ligue des champions avec pour ambition de faire un pas supplémentaire vers une qualification pour les huitièmes de finale.

Le PSG peut assure encore un peu plus sa place dans le top 8 de la Ligue des champions. Pour faire un pas supplémentaire pour une qualification en huitièmes de finale de la compétition, le club de la capitale devra venir à bout du Sporting CP à Lisbonne ce mardi soir. Pour cela, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe compétitive avec un trio offensif Doué-Dembélé-Barcola.

Le résumé du match

Dans ce premier acte, il n’y a qu’une seule équipe sur la pelouse de l’Estádio José Alvalade. Complètement dominateur grâce à son pressing et à ses récupérations hautes, le PSG a écrasé techniquement et tactiquement cette équipe portugaise, asphyxiée. Face au bloc bas des Leões, les Rouge & Bleu ont tenté de nombreuses frappes de loin sans jamais réussir à vraiment inquiéter Rui Silva (6e, 9e, 13e, 15e). Et à la demi-heure de jeu, les hommes de Luis Enrique étaient proches d’être récompensés grâce à un but de Warren Zaïre-Emery (30e), mais le VAR est intervenu pour signaler une faute de Senny Mayulu au départ de l’action. Une fausse joie pour les Parisiens, qui n’ont pas freiné leur envie de trouver la faille. Malgré un Bradley Barcola virevoltant sur son côté gauche, le PSG a une nouvelle fois vu un but refusé, cette fois de Nuno Mendes, suite à une faute d’Ousmane Dembélé sur le portier adverse. Malgré une totale domination, les champions d’Europe n’ont pas réussi à trouver la faille lors des 45 premières minutes à Lisbonne.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!!

2′ Les Parisiens font circuler le ballon en ce début de match.

4′ Après une très longue conservation de balle de plus de trois minutes, le PSG obtient un corner.

4′ Sur le corner, Doué est rapidement trouvé dans la surface mais son tir enroulé n’est pas cadré.

6′ Après un relais avec Nuno Mendes, F.Ruiz tente une frappe à l’entrée de la surface mais Rui Silva capte le ballon.

8′ Après une récupération haute suite à un pressing intense des Parisiens, Doué sert Mayulu, dont le tir enroulé n’est pas cadré.

9′ Profitant de l’espace laissée par ses adversaires, Vitinha progresse balle au pied et tente un tir, qui finit dans les gants de Rui Silva.

10′ Très grosse domination parisienne. Les Rouge & Bleu récupèrent rapidement les ballons grâce à un excellent pressing collectif.

10′ Quel retour défensif solide de Zaïre-Emery pour récupérer un ballon.

13′ La frappe en angle fermé de Nuno Mendes est repoussée par Rui Silva. Mais quelle accélération du Portugais au départ de l’action.

14′ La voici la première alerte du côté du Sporting. Sur une transition rapide, Catamo est trouvé à droite. Son tir file dans le petit filet extérieur de Chevalier.

15′ Après un une-deux entre F.Ruiz et Barcola sur le côté gauche, le Français centre en direction de Mayulu. Mais la tête du Titi manque de puissance pour tromper portier adverse.

16′ 75% de duels remportés par le PSG depuis le début de la rencontre.

20′ La frappe lointaine en première intention de Vitinha n’est pas cadrée. C’est déjà la 8e tentative du PSG dans cette rencontre.

22′ Après une nouvelle récupération haute, Barcola tente de déborder sur son côté gauche, mais son centre termine en sortie de but.

25′ Une nouvelle fois sur son côté gauche, Barcola réalise un crochet intérieur pour se mettre en position de frappe, mais sa tentative est contrée par la défense adverse.

28′ Sur un centre bien travaillé de Doué, Marquinhos est trop court pour reprendre correctement de la tête. Barcola semblait le mieux placer juste derrière. Dommage.

29′ Après un bon pressing et une récupération, Mayulu sert à droite Dembélé, bien repris par la défense.

30′ But refusé pour le PSG et Zaïre-Emery. Malgré une belle action collective, le Titi voit son but être annulé après vérification du VAR suite à une faute de Mayulu au départ de l’action.

31′ Le PSG était proche d’être récompensé de sa totale domination. Les Parisiens sont impressionnants dans le pressing.

42′ Nouveau but refusé pour le PSG. Sur un centre contré de Zaïre-Emery, Dembélé gêne Rui Silva, qui ne capte pas bien le ballon et Nuno Mendes pousse le ballon au fond des filets. Mais le numéro 10 parisien a fait une faute sur le portier adverse.

43′ 27 ballons touchés par le PSG dans la surface du Sporting.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause à Lisbonne avec un score nul et vierge (0-0). Complètement dominateur, le PSG n’a pas réussi à trouver la faille malgré deux buts refusés.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

46′ F.Ruiz tente de trouver Barcola dans la profondeur, mais Rui Silva a bien anticipé et sort dans les pieds du Français.

51′ Après une récupération de Marquinhos au milieu de terrain, Vitinha conclut son rush d’une frappe non cadrée.

52′ Grosse occasion pour le Sporting. Après un contact involontaire entre Zaïre-Emery et Pacho, Trincao accélère sur le côté gauche et centre pour L.Suarez, qui manque son geste face au but. Belle frayeur pour le PSG.

53′ Zaïre-Emery et Pacho se relèvent après ce gros contact au milieu de terrain.

54′ Bien pressé, Nuno Mendes perd le ballon dans son camp, mais Trincao ne cadre pas son tir au bout de l’action.

Feuille de match Sporting CP / Paris Saint-Germain

Septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Estadio José Alvalade – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Anthony Taylor – Arbitres assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : Robert Jones– VAR : Jarred Gillett et Michael Salisbury –

Le XI du Sporting : Rui Silva – Fresneda, M.Reis, Inacio (cap.), Mangas – Morita, Simoes – Catamo, Trincão, M.Araujo – L.Suarez Remplaçants : Callai, Virginia, Débats, Vagiannidis, Kochorashvilli, Bragança, Santos, Moreira, Gonçalves, Felicissimo, Couto, Nel

: Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Mayulu, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola