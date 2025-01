Direct CS (LdC) – Stuttgart / PSG (0-3) – Le récital parisien

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG joue sa qualification pour les barrages de Ligue des champions face au VFB Stuttgart.

Après son éclatante victoire face à Manchester City (4-2) la semaine passée, le PSG devra terminer son travail ce mercredi soir sur la pelouse du VfB Stuttgart. Actuellement à la 22e place de cette phase de ligue de la Ligue des champions, un match nul suffira pour une qualification aux barrages de la C1. Mais, Luis Enrique et les Parisiens viennent en Allemagne pour les trois points et aucun calcul ne sera fait.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné au Mercedes Benz Arena par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Les Parisiens dominent ce début de rencontre en faisant circuler le ballon.

6′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (0-2). Sur un corner tiré au premier poteau par Dembélé, Doué réalise une incroyable déviation. Barcola en profite pour catapulter le ballon au fond des filets au second poteau.

7′ Pour l’instant, les Rouge & Bleu sont 16e dans ce classement général.

11′ Le tir en angle fermé de Führich capté par Donnarumma.

16′ QUEL ARRET DE DONNARUMMA.

17′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (0-2). Sur l’action qui suit la parade de Donnarumma, Barcola est lancé dans la profondeur puis sert Dembélé au second poteau, qui conclut dans le but vide. Un but validé après vérification de la VAR.

18′ On n’oubliera pas de remercier Donnarumma qui a réalisé une parade d’exception avant ce but.

20′ Quel début de match du PSG dans ce match à enjeu.

28′ Barcola proche de reprendre un ballon en retrait pas assez puissant vers le portier Bredlow.

31′ DOUE PROCHE DU TROISIEME BUT. Sur une nouvelle passe en profondeur pour Barcola, le Français sert au second poteau Doué. Seul, l’ancien Rennais pensait marquer mais Bredlow réalise une parade d’exception sur sa ligne.

35′ LE VOICI LE TROISIEME BUT DU PSG AVEC UN DOUBLE DE DEMBELE (3-0). Sur une frappe surpuissante depuis son côté droit, Dembélé ne laisse aucune chance à Bredlow.

38′ Avec ce nouveau but, le PSG passe 15e au classement.

43′ Le PSG termine moins bien cette seconde période face à des Allemands qui tentent d’accélérer

45′ Trois minutes de temps additionnel.

Feuille de match VFB Stuttgart / Paris Saint-Germain

Huitième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Mercedes Benz Arena – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Davide Massa – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Stefano Alassio – Quatrième arbitre : Michael Fabbri – VAR : Aleandro Di Paoloet Luca Pairetto – Buts : Barcola (6e), Dembélé (17e, 35e).