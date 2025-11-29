Direct CS (Ligue 1) – Monaco / PSG (0-0) : Des Parisiens gênés par l’ASM

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1+), le PSG affronte l’AS Monaco avec pour ambition de conserver son fauteuil de leader.

En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, le PSG devra s’imposer pour être assuré de terminer leader du championnat à l’issue du week-end. Et après sa victoire face à Tottenham (5-3) en Ligue des champions, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe compétitive pour cette affiche de Ligue 1. Ainsi, la charnière Marquinhos- Willian Pacho est alignée tout comme le trio de l’entrejeu, João Neves – Vitinha – Fabian Ruiz.

Le résumé du match

Sur un petit rythme dans cette première période, le PSG a bien été gêné par le contre-pressing de l’AS Monaco. Et pourtant, l’ASM aurait pu (dû) rapidement être réduite à dix. Sur un pressing sur Lucas Chevalier, Lamine Camara a réalisé un gros tacle en retard sur la cheville du portier parisien. Mais le milieu monégasque n’a récolté qu’un simple carton jaune (12e) sur cette action. La première occasion parisienne est venue de Vitinha. Trouvé à l’entrée de la surface après un corner joué à deux, le milieu portugais a vu son tir être capté par Lukáš Hrádecký (26e). Dans la foulée, c’était au tour de Lucas Chevalier de briller avec un arrêt exceptionnel sur sa ligne suite à une belle reprise de volée de Takumi Minamino. Si les Rouge & Bleu sont parvenus à obtenir une double occasion par Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In (35e), l’ASM a multiplié les offensives en fin de première période. Seul au second poteau sur un coup de pied arrêté, Mohammed Salisu a trouvé le poteau de Lucas Chevalier (34e) puis a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu (40e). Juste avant la pause, Lucas Hernandez a aussi réalisé un gros sauvetage devant Folarin Balogun (45e+1). Bien gêné par l’AS Monaco, le PSG est rentré aux vestiaires avec ce score nul et vierge (0-0).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première belle ouverture de Lee vers Kvaratskhelia, mais Vanderson a bien suivi le Géorgien pour dégager le danger.

4′ La première intervention pour Chevalier. Sur un long corner monégasque, Salisu remise du plat du pied plein axe, mais le portier français reste vigilant et capte le ballon en deux temps.

10′ Début de match assez équilibré entre les deux équipes. Les Monégasques tentent de gêner les Parisiens avec un contre-pressing.

12′ Gros tacle de Camara sur la cheville Chevalier. Carton jaune pour le Monégasque. À voir si le VAR peut intervenir pour un potentiel carton rouge.

14′ Lamine Camara s’en sort très bien avec un simple carton jaune…

20′ Sur une remise en une touche de Kvaratskhelia, F.Ruiz, qui s’est bien projeté, ne cadre pas sa reprise de volée.

20′ Ça manque de profondeur dans le jeu parisien.

22′ La frappe lointaine de Golovin est captée sans problème par Chevalier.

25′ Trouvé à gauche, Kvaratskhelia entre à l’intérieur et se met sur son pied droit. Son tir est dévié en corner.

26′ Sur le corner tiré à deux, le PSG enchaîne les passes pour permettre à Vitinha de se mettre en position de tir à l’entrée de la surface. La frappe du Portugais est stoppée par Hradecky.

28′ QUEL ARRET DE CHEVALIER. Sur un centre de Balogun, Minamino arme une belle reprise de volée mais le portier du PSG réalise un excellent arrêt sur sa ligne.

32′ Trouvé à droite par F.Ruiz, Lee élimine Teze mais son tir n’est pas cadré.

33′ Carton jaune pour Vitinha après une main.

34′ Trouvé sur corner, Salisu, seul au second poteau, arme une tête et trouve le poteau de Chevalier. Le défenseur monégasque était bien seul…

35′ La double occasion pour le PSG !!! Après une excellente sortie de balle de Vitinha, l’action se poursuit et Kvaratskhelia est trouvé à gauche. Le Géorgien enroule du pied droit mais Hradecky détourne le ballon. Sur l’action suivante, Lee Kang-In tire à côté.

40′ But refusé de Salisu pour hors-jeu. Si le défenseur de Monaco n’est pas pas en position illicite, son coéquipier Camara, hors-jeu, fait action de jeu.

41′ Attention aux Parisiens, les actions offensives de Monaco se multiplient.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 Quel sauvetage de L.Hernandez devant Balogun, parfaitement trouvé par Akliouche par dessus la défense parisienne. Le défenseur français s’est fait mal à la cheville et retrouve le terrain en boitant.

45’+3 C’est la pause à Louis II avec ce score nul et vierge (0-0). Bien gêné par Monaco, le PSG n’a pas réussi à mettre son jeu en place. Il faudra faire mieux pour espérer revenir avec les trois points de ce déplacement.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

52′ Les Parisiens n’arrivent toujours pas à mettre du rythme dans cette rencontre.

Feuille de match d’AS Monaco / Paris Saint-Germain

Quatorzième journée de Ligue 1 – Stade : Louis II – Horaire : 17 heures – Diffuseurs : beIN SPORTS 1 et Ligue 1 + – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Jérémie Pignard et Gaël Angoula – Cartons : Camara (12e), Vitinha (33e).

Le XI de Monaco : Hradecky – Vanderson, Kehrer (c), Salisu, C.Henrique – Camara, Teze – Akliouche, Minamino, Golovin – Balogun Remplaçants : Köhn, Pogba, Biereth, Muzambo, Ilenikhena, Ouattara, Diatta, Coulibaly, Fati

