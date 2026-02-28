Direct CS (Ligue 1) – Le Havre / PSG (0-1, 2e MT) : Nuno Mendes proche du break !!!

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte Le Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Et le club parisien a pour ambition de conforter sa place de leader.

Le PSG peut accroître son avance en tête de la Ligue 1. Avec le résultat nul du RC Lens face au RC Strasbourg (1-1) vendredi, les Rouge & Bleu peuvent compter quatre points d’avance à l’issue de cette 24e journée de championnat. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra venir à bout du Havre au Stade Océane (21h05 sur Ligue 1+). Et avec l’enchaînement des matchs et les blessures, le coach parisien a décidé de réaliser un léger turnover avec les titularisations d’Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Dro Fernandez et Lee Kang-In.

Le résumé du match

Le PSG est parfaitement rentré dans son match et aurait pu prendre les devants dès la 2e minute de jeu. Sur un corner tiré par Lee Kang-In, la tête de Khvicha Kvaratskhelia a été repoussée sur sa ligne par le défenseur Yanis Zouaoui (2e). Par la suite, les Rouge & Bleu ont dominé mais n’ont pas trouvé la faille et devaient aussi rester vigilants, à l’image d’une manchette réflexe de Matvey Safonov sur un tir à bout portant de Rassoul Ndiaye (11e). Face au bloc bas havrais, la solution est venue d’un centre parfaitement travaillé de Lee Kang-In pour la tête chanceuse de Bradley Barcola, qui a ouvert le score (1-0, 37e). Dans la foulée, les champions de France auraient pu doubler la mise, mais Lee Kang-In a manqué un face-à-face devant Mory Diaw après une excellente passe de l’extérieur du pied de Bradley Barcola (39e), puis Dro Fernandez aurait pu ouvrir son compteur buts à Paris mais son passeur Achraf Hakimi a été signalé en position de hors-jeu après vérification du VAR (41e). Sérieux, le PSG a regagné le vestiaire avec ce court avantage au score face au Havre (1-0).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première offensive bien construite du PSG mais le centre d’Hakimi ne trouve pas preneur, Lucas Hernandez récupère le ballon et obtient un corner.

2′ Sur le corner tiré Lee, la tête de Kvaratskhelia est sauvée sur sa ligne par le défenseur Zouaoui. Ensuite, la frappe lointaine d’Hakimi passe à côté.

5′ Excellent début de match du PSG, qui occupe la moitié de terrain adverse.

8′ Après avoir éliminé facilement son défenseur dans son couloir gauche, le centre de Kvaratskhelia est mal repoussé par la défense havraise. À l’entrée de la surface, la frappe de Vitinha est contrée involontairement par le dos de… Barcola.

11′ Quel arrêt de Safonov !!! Sur un coup de pied arrêté tiré par Boufal, la défense parisienne est prise et le ballon arrive sur Ndiaye qui tire à bout portant, mais le portier parisien réalise une manchette fantastique pour repousser le danger. L’arbitre a finalement sifflé une position de hors-jeu sur le coup franc tiré par Boufal.

13′ Après un excellent retour défensif de Kvaratskhelia, Barcola part en contre, prend de vitesse Zagadou et entre dans la surface mais Seko revient bien pour tacler devant le Français.

18′ Safonov une nouvelle fois décisif sur un centre d’Ebonog.

24′ Après avoir réussi à se retourner malgré deux défenseurs sur son dos, Lee arme une frappe enroulée mais Diaw reste vigilant et capte le ballon.

29′ Sur un centre de Lee, Zaïre-Emery est trouvé mais sa tête n’est pas cadrée.

36′ Les Parisiens n’arrivent plus à se procurer des occasions face à une équipe du Havre en bloc bas et qui a réglé les quelques soucis de placement perçus en début de rencontre.

37′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLAAAAA (0-1). Sur un centre parfaitaitement travaillé par Lee Kang-In, Barcola conclut de la tête et ouvre le score.

39′ NONNN, Lee Kang-In manque le but du break. Après un corner havrais, le PSG part en contre avec Dro Fernandez qui lance Barcola. Le Français sert d’un bel extérieur du pied Lee, qui se présente face à Diaw, mais le Sud-Coréen tire dans le petit filet.

41′ DOMMAGE. Dro Fernandez pensait s’offrir son premier but au PSG sur un service d’Hakimi, mais le Marocain est signalé en position de hors-jeu. Une décision validée par le VAR, ça s’est joué à quelques centimètres.

44′ Belle défense de Zabarnyi, qui ne s’est pas laissé prendre par les dribbles de Boufal.

45′ Petit festival de Dro Fernandez pour conserver le ballon.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Stade Océane, le PSG mène grâce à Bradley Barcola (0-1) et aurait même pu doubler la mise si le but de Dro Fernandez n’avait pas été refusé pour une position de hors-jeu.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ La frappe puissante de Kvaratskhelia ne trouve pas le cadre. Ce tir est la conclusion d’une longue possession de balle des Parisiens.

50′ Le poteau pour Kvaratskhelia. Sur une erreur de relance des Havrais, Zaïre-Emery remise pour le Géorgien, qui touche le poteau extérieur.

51′ La tête manquée de Barcola sur un centre de Lucas Hernandez. Le PSG pousse pour faire le break.

54′ L’arrêt de Safonov sur un tir à bout portant de Soumaré.

58′ Après un temps fort du Havre, le PSG remet le pied sur le ballon.

59′ La frappe lointaine de Kvaratskhelia est captée par Diaw.

60′ Double changement pour le PSG. Lee et Dro Fernandez cèdent leur place à Doué et Nuno Mendes .

. 66′ Le PSG roche du break !!! Lancé dans la profondeur à droite, Barcola a de l’espace et sert Nuno Mendes au second poteau. Le Portugais tombe sur un Diaw décisif.

Feuille de match Le Havre / Paris Saint-Germain

24e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Océane – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannick Boutry – Quatrième arbitre : Geoffrey Kubler – VAR :Romain Lissorgue et Pierre Gaillouste – But : Barcola (37e)

Le XI du Havre : Diaw – Seko, Pembélé (Doucouré, 61e), Zagadou, Lloris, Zouaoui (Koffi, 61e) – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Boufal, Soumaré (c) Remplaçants : Npasi, Youté, Doucouré (61e), Koffi (61e), Kechta, Mambimbi, N Bengege, Samatta, Quetant

