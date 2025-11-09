Direct CS (Ligue 1) – OL / PSG (2-2) – Des Parisiens très fébriles en défense…

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’Olympique Lyonnais, en conclusion de la 12e journée de Ligue 1, avec pour ambition de retrouver sa place de leader.

Avant la trêve internationale de novembre, le PSG aura pour ambition de retrouver sa place de leader. Actuellement troisième provisoire du championnat, le club parisien devra s’imposer sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour récupérer son trône. Pour cela, Luis Enrique doit composer sans quatre joueurs cadres : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Mais le technicien espagnol est parvenu à aligner une équipe compétitive avec son fameux trio de l’entrejeu, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz.

Le résumé du match

Malgré les absences majeures, le PSG a directement installé son jeu de possession en début de rencontre sans mettre de danger devant le but de Dominik Greif. La première situation est venue de Khvicha Kvaratskhelia. Après un bon travail sur son côté gauche, le numéro 7 parisien a réalisé un bon centre pour Senny Mayulu, mais le Titi a manqué sa tête face au but (12e). Et à force de dominer, les Rouge & Bleu ont été logiquement récompensés. Sur une ouverture chirurgicale de Vitinha, Zaïre-Emery a profité de l’apathie défensive lyonnais pour tromper le portier adverse d’une frappe puissante sous la barre (0-1, 26e). Son premier but de la saison. Mais les Gones ont rapidement réagi sur une action quasi similaire. Lancé dans la profondeur par Moussa Niakhaté, Afonso Moreira a contourné Warren Zaïre-Emery et n’a pas tremblé pour tromper Lucas Chevalier (1-1, 30e). Mais pas le temps de douter pour les joueurs de Luis Enrique. Sur une récupération très haute de Vitinha dans les pieds de Tanner Tessmann devant la surface lyonnaise, Khvicha Kvaratskhelia a profité de ce cadeau pour ajuster Dominik Greif (1-2, 33e). Et juste avant la pause, les Parisiens ont failli se faire punir sur une action confuse dans leur surface mais Nicolas Tagliafico a trouvé le poteau de Lucas Chevalier (42e). Une première période animée au Groupama Stadium qui a tourné en faveur du PSG (1-2).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par l’OL. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Le PSG met en place son jeu de possession avec des redoublements de passes. Mais pas de danger devant le but lyonnais pour l’instant.

4′ À noter que Lee Kang-In dispute son 100e match sous le maillot parisien ce soir.

10′ Lucas Hernandez est lancé en profondeur mais commet une faute sur Mata dans la surface lyonnaise.

12′ Après une belle combativité de L.Hernandez pour récupérer le ballon dans le rond central, Kvaratskhelia provoque sur son côté gauche et centre pour Mayulu. Mais le Titi manque sa tête face au but. C’est la première situation du match pour le PSG.

16′ Sur un bon centre de F.Ruiz, Zaïre-Emery passe devant Tagliafico mais ne peut reprendre le ballon, bien gêné par l’Argentin. L’intervention du Lyonnais était très limite dans la surface.

17′ Les Parisiens récupèrent très vite le ballon à chaque perte de balle.

18′ Après un corner tiré à deux, Lee réalise un excellent centre au second poteau pour Pacho, qui ne cadre pas sa tête.

24′ L’OL a failli profiter d’une erreur défensive de L.Hernandez mais Vitinha a coupé la trajectoire.

26′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE ZAIRE-EMERY (0-1). Lancé dans la profondeur par un excellent ballon de Vitinha, le Titi profite de l’apathie défensive lyonnaise pour se présenter devant Greif et armer une frappe puissante sous la barre. Son premier but de la saison.

28′ VAR en cours pour une potentielle main de Zabarnyi dans la surface suite à un corner de l’OL.

29′ Après vérification des images, pas de penalty pour l’OL.

30′ L’égalisation de l’OL (1-1). Lancé dans la profondeur par Niakhaté, Moreira contourne Zaïre-Emery et se présente face à Chevalier. L’attaquant remporte son duel avec sang-froid.

33′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAAA (1-2). Pressé par Vitinha, Tessmann perd le ballon devant sa surface. Un cadeau pour Kvaratskhelia, qui marque d’une frappe bien placée. Son premier but en Ligue 1 cette saison pour le Géorgien.

34′ Après vérification du VAR pour une possible faute de Vitinha sur Tessmann, le but est validé.

41′ Trouvé sur un centre en retrait de Mayulu, Zaïre-Emery hésite à tirer en première intention et finit par contrôler le ballon. Il élimine deux Lyonnais dans la surface et centre mais Greif s’interpose.

44′ Chevalier dégage du poing un corner lyonnais.

42′ Le poteau pour l’OL !!! Sur une action confuse de la défense parisienne, le ballon arrive sur Tagliafico au second poteau qui touche le montant.

45′ Carton jaune pour Mayulu. En voulant protéger le ballon, le Titi met la main involontairement sur le cou de Mata, qui tombe facilement au sol. Carton très sévère.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+4 C’est la pause au Groupama Stadium (1-2). Dans une première période animée, le PSG mène grâce à Zaïre-Emery et Kvaratkshelia sur deux passes décisives de Vitinha. Moreira avait égalisé entre-temps.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ Après une grosse percée plein axe, Kvaratskhelia sert Mayulu dans le dos de Mata, qui tombe au contact du Lyonnais dans la surface. Mais pas de penalty pour le PSG. Monsieur Bastien estime même que le Titi fait d’abord faute sur le défenseur lyonnais.

50′ Egalisation de l’OL (2-2). Lancé en profondeur par Morton, Maitland-Niles profite d’un Chevalier avancé pour le lober en première intention. Un vrai geste d’attaquant face à une défense parisienne complètement désorganisée.

53′ Les Parisiens sont en difficulté pour ressortir les ballons à l’image de Zabarnyi.

58′ Les joueurs de Luis Enrique sont très fébriles sur chaque ballon dans leur surface.

60′ Trouvé en profondeur par Pacho, J.Neves cherche à trouver en une touche Mayulu mais le Portugais a manqué son geste.

62′ La belle frappe enroulée de Lee est détournée par Greif.

67′ Premier changement pour le PSG. Mayulu cède sa place à Ndjantou.

69′ Bonne défense de L.Hernandez devant Maitland-Niles.

74′ Triple changement pour le PSG. Marquinhos, Mbaye et G.Ramos prennent la place de L.Hernandez, F.Ruiz et Kvaratskhelia.

76′ La frappe lointaine de J.Neves passe au-dessus. Mais quelle passe en demi-volée de Vitinha au départ de l’action.

78′ Faute de Zabarnyi et coup-franc pour l’OL. Ça termine par un tir au-dessus de Moreira.

80′ C’est le feu dans la surface du PSG et Zabarnyi s’interpose à deux reprises pour contrer des tirs.

83′ Marquinhos détourne en corner pour mettre fin à une magnifique action collective de l’OL. Que c’est dur pour les Parisiens en cette fin de match.

Feuille de match Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain

Douzième journée de Ligue 1 – Stade : Groupama Stadium – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : Jérôme Brisard et Bruno Coué – Buts : Zaïre-Emery (26e), Moreira (30e), Kvaratskhelia (34e), Mata (50e) – Cartons : Mata (44e), Mayulu (45e), Morton (57e), Tagliafico (58e).

Le XI de l’OL : Greif – R. Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico (c) – Tessmann, Morton – Maitland-Niles, Merah (Tolisso, 78e), A. Moreira – Ghezzal (Karabec, 64e). Remplaçants : Descamps, Diarra, Barisic, Karabec, Tolisso (78e), De Carvalho, Gonçalves, Satriano, Molebe

: Greif – R. Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico (c) – Tessmann, Morton – Maitland-Niles, Merah (Tolisso, 78e), A. Moreira – Ghezzal (Karabec, 64e). Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez (Marquinhos, 74e) – J.Neves, Vitinha (c), F.Ruiz (Mbaye, 74e) – Lee, Mayulu (Ndjantou, 67e), Kvaratskhelia (G.Ramos, 74e) Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, Marquinhos (74e), Boly, Ndjantou (67e), G.Ramos (74e), Barcola, Mbaye (74e)

: Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez (Marquinhos, 74e) – J.Neves, Vitinha (c), F.Ruiz (Mbaye, 74e) – Lee, Mayulu (Ndjantou, 67e), Kvaratskhelia (G.Ramos, 74e)