Direct CS (Ligue 1) – PSG / Monaco (0-1, MT) : En difficulté, les Parisiens sont menés à la pause

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1), le PSG accueille l’AS Monaco en Ligue 1 avec pour ambition de préparer au mieux son huitième de finale aller de Ligue des champions.

PSG / Monaco acte III. Pour la troisième fois en trois semaines, les deux formations s’affrontent. Après leur double confrontation en barrage aller de la Ligue des champions, les deux équipes ouvrent la 25e journée de Ligue 1 ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1). Une belle occasion pour les Rouge & Bleu de prendre provisoirement sept point d’avance en tête du classement. Ce match doit aussi permettre de préparer au mieux le huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea mercredi prochain. Et pour cette rencontre face à l’ASM, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe compétitive avec deux titularisations surprises : Illia Zabarnyi et Dro Fernandez.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Premier gros duel remporté par Zaïre-Emery dans l’entrejeu.

4′ Grosse frayeur sur le but du PSG !!! Sur un centre précis de Caio Henrique, Zakaria se retrouve seul et peut reprendre de la tête devant Safonov. Heureusement pour les Rouge & Bleu, la tête du Suisse passe juste au-dessus.

6′ La réponse immédiate du PSG et quel mouvement collectif des Rouge & Bleu. Sur sa gauche, Nuno Mendes trouve Hakimi dans l’axe. Après un une-deux avec Barcola dans la surface, le Marocain voit son tir en bout de course être détourné par Köhn.

10′ Pas attaqué, Hakimi tente une frappe de loin du pied droit, mais cela n’est pas cadrée.

15′ L’AS Monaco doit déjà effectuer un changement. Touché à la cuisse après une accélération, Vanderson doit céder sa place à Teze. Un profil moins offensif que le Brésilien.

16′ Les Monégasques sortent très vite dans les pieds des Parisiens et les empêchent de construire leur jeu.

17′ Belle gestion de Pacho face à Akliouche, la frappe du Français n’est pas cadrée.

19′ Après une action rapide entre Kvaratskhelia et Nuno Mendes dans le couloir gauche, le tir du Portugais est trop croisé.

22′ Après un excellent travail de projection de Nuno Mendes, Barcola manque son contrôle dans la surface. Le ballon arrive sur Dro dont le tir est trop croisé.

24′ Sur une transition rapide menée par Vitinha, Kvaratskhelia est servi à gauche mais voit Kehrer réaliser un gros retour défensif pour dégager en corner le danger. Le corner qui suit ne donnera rien.

28′ BUT DE MONACO (0-1). Quelle erreur de Zaïre-Emery qui perd le ballon dans sa surface en tentant de sortir du pressing. Le ballon arrive sur Akliouche qui profite du cadeau pour ouvrir le score.

30′ Après une belle ouverture de Zabarnyi, Doué centre vers Kvaratskhelia. Nuno Mendes et Dro Fernandez n’arrivent pas ensuite à trouver une position de frappe.

32′ Belle défense de Zabarnyi face à Balogun. L’Ukrainien ne s’est pas fait prendre par l’accélération de l’attaquant américain.

37′ Après un contrôle trop long, Köhn est pressé par Barcola mais le Français est sanctionné d’une faute.

39′ Trouvé dans l’axe, Barcola élimine Teze et arme une frappe de loin, contrée en corner. Malgré un cafouillage dans la surface, la défense de l’ASM parvient à se dégager sur le corner.

41′ Lancé dans la profondeur, Barcola repique pour tenter de trouver un partenaire dans l’axe mais Camara réalise un bon retour défensif pour récupérer le ballon.

45′ Sur un centre de Nuno Mendes, Dro Fernandez est trop court pour reprendre le ballon. Dommage pour la recrue, qui était à l’origine de cette action.

45′ Six minutes de temps additionnel.

45’+2 Le centre fort de Doué ne trouve pas preneur.

45’+6 C’est la pause au Parc des Princes. Profitant d’une erreur de Zaïre-Emery, l’AS Monaco mène au score (0-1). Le PSG devra montrer un autre visage pour renverser cette rencontre.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Monaco

25e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Benjamin Pages et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Thomas Léonard – VAR : Jérôme Brisard et Hakim Ben El Hadj – But : Akliouche (28e) – Carton : Faes (45e+4).

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Dro Fernandez, Vitinha, Zaïre-Emery – Doué, Barcola, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Marquinhos, L.Hernandez, Mayulu, Lee, G.Ramos, Dembélé, Mbaye

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Dro Fernandez, Vitinha, Zaïre-Emery – Doué, Barcola, Kvaratskhelia Le XI du l’AS Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson (Teze, 15e), L.Camara, Bamba, Caio Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly Remplaçants : Lienard, Mawissa, Nibombé, Teze (15e), Golovin, Adingra, Biereth, Brunner, Fati

: Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson (Teze, 15e), L.Camara, Bamba, Caio Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly