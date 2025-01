Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG accueille l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 avec pour ambition de surfer sur sa forme du moment.

Le PSG retrouve la Ligue 1 et le Parc des Princes. À l’occasion de la 17e journée du championnat, le club parisien accueille l’AS Saint-Etienne ce dimanche (20h45 sur DAZN). L’objectif sera de lancer parfaitement son marathon de matches et de reprendre une belle avance en tête du classement. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a réservé quelques surprises avec les titularisations de Lucas Hernandez, Senny Mayulu et Gonçalo Ramos.

Le résumé du match

Rapidement, l’ASSE a montré ses intentions offensives dans cette rencontre avec une frappe de Zuriko Davitashvili détournée en corner par Gianluigi Donnarumma (1e). Et alors que les Stéphanois étaient dans un temps fort, la révolte parisienne est venue de Senny Mayulu, qui a obtenu la première occasion parisienne après un bon service de Bradley Barcola (8e). De quoi lancer les Rouge & Bleu dans la rencontre. Et le PSG a pu compter sur son homme en forme des dernières semaines. Après une action en solitaire, Ousmane Dembélé a ouvert le score d’une frappe sèche (1-0, 13e). Dans la foulée de ce but, Lee Kang-In a vu sa frappe puissante être détournée en corner par Gautier Larsonneur (16e). Et les Parisiens ont rapidement fait le break grâce à un penalty obtenu sur une main de Léo Pétrot, après consultation de la VAR. Un cadeau transformé parfaitement par Ousmane Dembélé (2-0, 22e), qui a inscrit son 10e but en championnat. Après deux mois sans marquer, Bradley Barcola n’a pas profité d’un excellent ballon en profondeur et a perdu son duel face au portier de l’ASSE (35e). Quelques minutes plus tard, le numéro 29 parisien a vu son but être refusé par le VAR après une supposée faute dans les pieds de Benjamin Bouchouari (39e). Le PSG a regagné les vestiaires avec cette avance de deux buts (2-0) après 45 minutes très agréables au Parc des Princes.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ Déjà la première situation pour l’ASSE et Davitachvili. Mais la frappe du Géorgien est détournée en corner par Donnarumma. Le corner ne donne rien.

4′ Belle action individuelle de Mayulu avec un grand pont puis une belle transversale pour Dembélé. Malheureusement l’action ne va pas au bout.

6′ Excellent retour défensif de Lucas Hernandez après une passe dangereuse de Stassin dans la surface.

8′ Première occasion pour le PSG. À l’origine de l’action, Mayulu voit Barcola lui remettre parfaitement le ballon dans la surface mais la frappe du Titi est repoussée par Larsonneur.

10′ Nouvelle situation pour le PSG mais Ramos ne profite pas du mauvais dégagement de la défense stéphanoise pour marquer.

13′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (1-0). L’homme en forme des Parisiens ouvre le score d’une frappe sèche après une action en solitaire. Son 9e but en Ligue 1 cette saison.

16′ La frappe à l’entrée de la surface de Lee est détournée en corner par Larsonneur.

21′ Penalty pour le PSG !!!! Le VAR est consulté après une main de Petrot sur un centre d’Hakimi. Monsieur Millot siffle logiquement le point de penalty.

22′ LE DOUBLEEEEEE POUR DEMBELE (2-0). Le Français se charge du penalty et prend à contre-pied Larsonneur. Son 10e but en L1.

34′ Le centre de Dembélé est repris par Ramos, mais le Portugais est gêné pour reprendre correctement le ballon.

35′ Barcola proche du troisième but. Servi sur une passe en profondeur, Barcola se présente face à Larsonneur et le portier de l’ASSE détourne la tentative du pied.

39′ Après une longue disette, Barcola pensait retrouver le chemin des filets. Le Français récupère un ballon dans les pieds de Bouchouari et prend son temps pour tromper Larsonneur d’une frappe placée. Mais après consultation du VAR, Monsieur Millot annule le but du Français estimant une faute sur sa récupération dans les pieds du Stéphanois.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Après une grosse accélération de Nuno Mendes à gauche, le centre du Portugais est repris par Ramos au premier poteau mais le numéro 9 parisien ne cadre pas.

45’+2 C’est la pause au Parc des Princes (2-0). Très offensif, le PSG regagne les vestiaires avec deux buts d’avance grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé. Barcola a aussi vu son but être annulé par le VAR.

46′ La seconde période débute.

50′ Trouvé sur un corner de Lee, Beraldo ne met pas assez de puissance dans sa tête pour tromper Larsonneur.

53′ Lancé dans le couloir gauche, Barcola rentre dans la surface mais son piqué est repoussé par Larsonneur.

55′ Les Parisiens sont en contrôle depuis la reprise.

56′ La reprise de Barcola passe au-dessus. Le Français n’a pas profité du mauvais renvoi de la défense stéphanoise.

60′ Sur un centre rentrant de Lee, Ramos reprend le ballon mais Larsonneur reste vigilant sur sa ligne.

62′ Carton jaune pour Beraldo après une faute sur Davitachvili.

63′ Double changement pour le PSG avec les sorties de Ramos et L.Hernandez et les entrées de Doué et Pacho.

64′ Réduction de l’écart de l’ASSE (1-2). Davitachvili transforme un coup franc qui contourne le mur et surprend Donnarumma.

65′ À force de ne pas tuer le match, le PSG joue à se faire peur.

71′ Changement pour le PSG. Mayulu cède sa place à Vitinha .

. 74′ Après une récupération haute parisienne, Hakimi frappe en force mais ça passe à côté du but de l’ASSE.

79′ Dernier changement pour le PSG. Barcola cède sa place à Zaïre-Emery.

85′ Retour défensif d’Hakimi pour gêner Davitachvili.

85′ Dans la foulée, Dembélé se présente devant Larsonneur mais Nadé réalise un bon retour pour gêner le Parisien.

90′ Dembélé manque la balle du break. Sur une excellente passe de Doué, le numéro 10 parisien met trop de puissance et sa tentative s’envole.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Saint-Etienne

Dix-septième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Benoît Millot – Arbitres assistants : Florian Gonçalves de Araujo et Julien Garrigues – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Pierre Gaillouste et Mathieu Grosbost – Buts : Dembélé (13e, 22e), Davitachvili (64e) – Cartons : Mouton (59e), Beraldo (62e), Bouchouari (75e)