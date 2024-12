Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG et l’Olympique Lyonnais clôturent la 15e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu auront à coeur de prendre leur distance en tête du classement.

Le PSG a une très belle occasion à saisir. Avec les résultats nuls de ses poursuivants, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, le club parisien peut reprendre ses distances en tête du championnat. Mais pour cela, il faudra renouer avec le succès et venir à bout d’une équipe de l’OL en grande forme depuis quelques semaines. Et pour ce dernier match de l’année au Parc des Princes, Luis Enrique a livré quelques surprises avec les titularisations de Lucas Beraldo, Désiré Doué et Lee Kang-In en faux numéro 9.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à tous et à toutes !!!

4′ Première situation pour le PSG. Après un ballon mal renvoyé par Perri, Zaïre-Emery tente une reprise de volée. Mata dégage le ballon de la tête.

La feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

Quinzième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR :Mathieu Vernice et Cédric Dos Santos