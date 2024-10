Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG accueille le RC Strasbourg en Ligue 1 avec pour objectif de récupérer sa place de leader.

Après cette trêve internationale d’octobre, le PSG retrouve la compétition ce samedi soir (21h sur DAZN). À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent – au Parc des Princes – le RC Strasbourg à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Et les joueurs de Luis Enrique peuvent profiter du résultat nul de l’AS Monaco (0-0 face au LOSC) pour récupérer le fauteuil de leader. Mais avec la semaine importante qui arrive (PSV Eindhoven et Olympique de Marseille), le coach parisien a décidé de laisser plusieurs cadres au repos comme Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Une belle chance à saisir pour certains joueurs comme Désiré Doué et Senny Mayulu.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ En ce début de rencontre, le RC Strasbourg n’hésite pas à aller chercher assez haut sur le terrain les Parisiens. Mais pour l’instant, les joueurs de Luis Enrique arrivent à conserver le ballon en bloc bas.

6′ Première situation pour le PSG !!! Après une récupération haute de Barcola, Doué se présente face au but mais tarde à faire un choix. L’occasion pour Sylla de réaliser un excellent retour défensif.

Feuille de match Paris Saint-Germain / RC Strasbourg Alsace

8e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants :François Boudikian et Julien Aube – Quatrième arbitre : Mikaël Lesage – VAR : Benoît Bastien et Mathieu Grosbost