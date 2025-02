Direct CS – PSG / Monaco (1-0) – Les Parisiens trouvent déjà la faille sur coup-franc

Ce vendredi soir (21h05 sur DAZN), le PSG et l’AS Monaco s’affrontent à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Une affiche que les Parisiens ne prendront pas à la légère.

Avant de penser à son barrage aller de Ligue des champions face au Stade Brestois, le PSG doit bien aborder sa rencontre de la 21e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco ce vendredi soir (21h05 sur DAZN). Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe presque type avec seulement Achraf Hakimi sur le banc au coup d’envoi et la titularisation de João Neves au poste inhabituel de latéral droit pour dépanner.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Première occasion du match pour Monaco. Après une perte de balle de Dembélé dans le rond central, Akliouche est rapidement servi sur le côté droit. L’international Espoirs français centre en retrait pour Minamino. Pourtant bien placé, le Japonais frappe sur Donnarumma, qui capte le ballon.

6′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA (1-0). Sur un coup franc vicieux, le Portugais trompe intelligemment Majecki, pas exempt de tout reproche sur cette frappe. Le milieu fête parfaitement sa prolongation de contrat.

La feuille de match de Paris Saint-Germain / AS Monaco

21e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseurs : DAZN – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages– Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : Bastien Dechepyet Yann Flament – But : Vitinha (6e)

Le XI du PSG : Donnarumma – Neves, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Tenas, Hakimi, Kimpembe, Zague, Hernandez, Beraldo, Lee, Ramos

: Donnarumma – Neves, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI de l’AS Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Mawissa, Caio Henrique – Akliouche, Magassa, Zakaria (c), Minamino – Biereth, Embolo Remplaçants : Khon, Ouattara, Salisu, Al-Musrati, Ben Seghir, Coulibaly, Diatta, Golovin, Michal

: Majecki – Vanderson, Kehrer, Mawissa, Caio Henrique – Akliouche, Magassa, Zakaria (c), Minamino – Biereth, Embolo