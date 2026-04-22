Direct CS (Ligue 1) – PSG / Nantes (3-0, 2ème MT) : Luis Enrique fait tourner son effectif

Ce mercredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG accueille le FC Nantes pour son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. L’objectif sera de reprendre ses distances sur le RC Lens.

Le PSG devra rapidement rebondir après sa défaite face à l’OL (1-2). Pour le compte de son match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le club de la capitale accueille le FC Nantes. L’objectif sera clair pour les Rouge & Bleu : reprendre quatre points d’avance sur le RC Lens dans la course au titre. Dans cet enchaînement de matchs, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe remaniées avec les titularisations d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Dro Fernandez.

Le résumé du match

Dès le début de la rencontre, les Parisiens se sont montrés offensifs et ont rapidement été récompensés. Après visionnage de la VAR, l’arbitre Clément Turpin a désigné le point de penalty suite à une main nantaise dans la surface. Malgré la malédiction parisienne dans cet exercice, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas tremblé pour ouvrir le score pour les Rouge & Bleu (1-0, 13e). Les hommes de Luis Enrique ont continué à attaquer et Ousmane Dembélé, après une belle combinaison avec Désiré Doué, a trouvé les gants d’Anthony Lopes (17e). Malgré cette nette domination, le club de la capitale a joué à se faire peur. Sur un coup de pied arrêté mal renvoyé par la défense, Louis Leroux pensait égaliser d’une belle reprise de volée. Mais après un long visionnage de l’arbitrage vidéo, le but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu (22e). Une action qui a poussé les Parisiens à faire le break rapidement pour éviter ce genre de mauvaise surprise. Et cela a eu lieu juste avant la pause. Après une belle contre-attaque menée par Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, Désiré Doué a envoyé une lourde frappe dans la lucarne du portier nantais pour doubler la mise (2-0, 37e). Un score logique à la pause pour une équipe du PSG sérieuse et appliquée (2-0).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ Sur une magnifique passe en profondeur de Marquinhos, Doué rentre dans la surface mais la défense nantaise repousse le danger.

5′ À noter que c’est Beraldo qui évolue au milieu de terrain et J.Neves occupe le couloir gauche de la défense.

8′ Les Parisiens sont très offensifs en ce début de match, Trouvé à droite, Hakimi centre mais personne n’est à la réception.

11′ PENALTY POUR LE PSG. Sur un corner, la tête de Marquinhos est touchée de la main par un Nantais. Après visionnage des images, Turpin désigne le point de penalty.

13′ BUTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIA. Le Géorgien transforme le penalty. La malédiction du PSG sur penalty n’a pas frappé cette fois-ci.

16′ La défense nantaise a dû mal à se dégager après un corner du PSG.

16′ Excellent retour défensif de Kvaratskhelia pour récupérer un ballon dans les pieds d’Abline.

17′ Quelle action des Parisiens. Lancé dans la profondeur, Dembélé repique dans l’axe et trouve Doué dans la surface. Le Golden Boy remise en talonnade pour son numéro 10, dont le tir en angle fermé est repoussé par Lopes.

22′ Le PSG était proche d’être puni. Sur un coup-franc mal renvoyé par la défense du PSG, Leroux se retrouve seul au second poteau et réalise une reprise de volée qui trompe Safonov. Après une longue analyse vidéo, le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu.

28′ Le centre de Doué est repoussé par la défense des Canaris.

31′ Deux récupérations consécutives pour Beraldo dans l’entrejeu.

35′ Carton jaune pour Zaïre-Emery après une semelle sur Lepenant.

36′ La frappe d’Abline à l’entrée de la surface est captée par Safonov.

37′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUEEEEE (2-0). Quelle action des Parisiens. Trouvé dans l’entrejeu, Dembélé décale pour Hakimi à droite. D’une passe en profondeur, le Marocain trouve Doué à droite de la surface, qui arme une magnifique frappe qui se loge dans la lucarne de Lopes.

40′ Excellent tacle de Zabarnyi pour contrer un tir d’Abline, qui avait déboulé sur le côté gauche.

40′ Après une récupération haute de Dro Fernandez, Dembélé tente une frappe mais ça trouve le petit filet extérieur.

42′ Carton jaune pour Zabarnyi. Après avoir manqué son dégagement, l’Ukrainien commet une légère faute sur Mohamed.

43′ Abline tire directement le coup franc mais Safonov est vigilant et repousse le danger en corner.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause au Parc des Princes. Des Parisiens sérieux et appliqués mènent au score grâce à des buts de Kvaratskhelia et Doué. Les Nantais se sont vus refuser un but pour une position de hors-jeu.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

50′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG ET QUEL BUT DE KVARATSKHELIAAAAAAA (3-0). Trouvé par Dembélé à l’entrée de la surface, le numéro 7 parisien réalise un magnifique festival technique pour éliminer quatre Nantais avant de tromper avec sang-froid Lopes. Quel joueur et un doublé pour Kvaratskhelia.

54′ Le centre d’Hakimi est repoussé par Guilbert.

55′ Sur un corner joué à deux, Hakimi est trouvé à l’entrée de la surface et réalise une belle frappe enroulée, qui frôle le poteau de Lopes, impuissant. Les Parisiens sont en feu.

60′ Triple changement pour le PSG. J.Neves, Zaïre-Emery et Hakimi sont remplacés par F.Ruiz, Mayulu et L.Hernandez.

61′ LE POTEAU DE KVARATSKHELIA. Trouvé sur corner, la tête du Géorgien fracasse la transversale de Lopes, qui a effleuré le ballon du bout des gants.

65′ Double changement pour le PSG. Dembélé et Kvaratskhelia cèdent leur place à Barcola et Mbaye.

69′ NOUVEAU POTEAU POUR LE PSG. Après une récupération haute des Parisiens, F.Ruiz est trouvé à l’entrée de la surface. La frappe de l’Espagnol fracasse le poteau de Lopes, qui n’avait pas bougé.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Nantes

Match en retard de la 26e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Brendan Roffet – VAR : Marc Bollengier et Aurélien Petit – Buts: Kvaratskhelia (13e, sp, 50e), Doué (37e) – Cartons : Zaïre-Emery (35e), Zabarnyi (42e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (L.Hernandez, 60e), Zabarnyi, Marquinhos (c), Beraldo – Zaire-Emery (Mayulu, 60e), J.Neves (F.Ruiz, 60e), Dro Fernandez – Doué, Dembélé (Barcola, 65e), Kvaratskhelia (Mbaye, 65e). Remplaçants : Chevalier, F.Ruiz (60e), G.Ramos, Lee, L.Hernandez (60e), Mayulu (60e), Barcola (65e), Mbaye (65e), Pacho

: Safonov – Hakimi (L.Hernandez, 60e), Zabarnyi, Marquinhos (c), Beraldo – Zaire-Emery (Mayulu, 60e), J.Neves (F.Ruiz, 60e), Dro Fernandez – Doué, Dembélé (Barcola, 65e), Kvaratskhelia (Mbaye, 65e). Le XI de Nantes : Lopes (c) – Guilbert, Yousuf, Cozza, Acapandie, Machado – Lepenant, Sissoko, Leroux (Tabibou, 65e) – Abline, Mohamed (Ganago, 65e). Remplaçants : Carlgren, Awaziem, Guirassy, Tabibou (65e), El-Arabi, Radakovic, Ganago (65e), Deuff, Doucouré

: Lopes (c) – Guilbert, Yousuf, Cozza, Acapandie, Machado – Lepenant, Sissoko, Leroux (Tabibou, 65e) – Abline, Mohamed (Ganago, 65e).