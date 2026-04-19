Direct CS (Ligue 1) – PSG / OL : (0-2, MT) – Un premier acte très compliqué pour les Parisiens
Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais avec pour objectif de reprendre ses distances en tête du championnat.
Cinq jours après sa victoire sur la pelouse de Liverpool (2-0) en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. En conclusion de la 30e journée de championnat, le club parisien accueille l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes (20h45 sur Ligue 1+). Avec un calendrier chargé à venir, l’équipe de Luis Enrique aura à coeur de reprendre quatre points d’avance sur le RC Lens. Pour cette rencontre face aux Gones, le coach parisien a décidé d’aligner une équipe remaniée, avec les titularisations d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Senny Mayulu et Gonçalo Ramos.
Fil du match
- 0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!
- 3′ Grosse possession de balle du PSG face au bloc bas lyonnais.
- 5′ Premier corner pour l’OL. Pacho dégage le danger pour un nouveau corner. Sur la nouvelle tentative, Beraldo dégage le ballon.
- 6′ OUVERTURE DU SCORE DE L’OL (0-1). Trouvé dans la surface, Endrick tire en force en pivot. Le Brésilien trompe Safonov avec l’aide du poteau.
- 12′ L’OL proche du break !! Sur un centre d’Endrick, Abner réalise un ciseaux mais Safonov repousse d’une belle claquette en corner.
- 12′ Dans la continuité de l’action, Maitland-Niles est trouvé au second poteau mais sa passe vers Endrick manque de précision. Les Parisiens sont en grande difficulté.
- 17′ La voici la première occasion du PSG. Trouvé dans la surface, G.Ramos parvient à conserver le ballon et remise en retrait pour Beraldo, dont le tir est repoussé par Greif.
- 18′ LE BUT DU BREAK POUR L’OL (0-2). Sur le corner parisien, Greif dégage du poing et l’OL part en contre avec Moreira. Le Lyonnais résiste au retour d’Hakimi et trompe Safonov d’un tir croisé.
- 21′ Trouvé dans son couloir droit sur une excellente ouverture de Vitinha, Hakimi centre mais G.Ramos est trop court pour reprendre.
- 26′ Sur un bon centre de Barcola, Mayulu passe devant Abner mais n’arrive pas à redresser sa tête.
- 28′ Sur un centre de Doué, Ramos est trouvé de la tête mais sans danger pour Greif.
- 28′ Grosses occasions à la chaîne pour le PSG mais ni Ramos ni Doué ni Barcola ne parviennent à tromper la défense lyonnaise vigilante.
- 29′ Carton jaune pour Zabarnyi après une faute en retard sur Moreira, qui était une nouvelle fois parti en contre après un corner parisien.
- 31′ PENALTY POUR LE PSG. Après une accélération de Lucas Hernandez sur son côté gauche, le Français est touché par Maitland-Niles dans la surface.
- 33′ CE N’EST PAS POSSIBLE. Ramos voit son penalty être repoussé par Greif. C’est mal tiré par le Portugais.
- 39′ Premier changement pour le PSG. Vitinha, qui boite, cède sa place à Zaïre-Emery.
- 42′ Ramos accroché par Mata dans la surface, pas de penalty pour le PSG.
- 45′ Six minutes de temps additionnel.
- 45’+1 Sur un coup-franc bien travaillé par Hakimi, Ramos est trouvé de la tête mais ça passe juste au-dessus du but de Greif.
- 45’+3 Le centre dangereux de Barcola est repoussé par Greif puis dégagé par Morton.
- 45’+7 Le dernier corner du PSG est repoussé par Greif.
- 45’+7 C’est la pause au Parc des Princes, le PSG est mené 0-2 par l’OL. Complètement apathiques en début de rencontre, les Rouge & Bleu ont vécu une première période très compliquée avec un manqué de Ramos sur penalty et une alerte à la cheville pour Vitinha, remplacé par Zaïre-Emery.
Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais
30e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Torregreossa – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui – Buts : Endrick (6e), Moreira (18e) – Cartons : Kluivert (13e), Zabarnyi (29e)
- Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c),
Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu, Beraldo, Vitinha
(Zaïre-Emery, 39e) – Doué, G.Ramos, Barcola
- Remplaçants : Chevalier, Marquinhos, F.Ruiz, Lee, Dro Fernandez, Zaïre-Emery (39e), J.Neves, Kvaratskhelia, Dembélé
- Le XI de l’OL : Greif – Maitland-Niles,
Mata, Niakhaté (c), Kluivert, Abner – Mangala, Morton – Merah –
Endrick, Moreira
- Remplaçants : Descamps, Hateboer, Kango, Kamara, Tessmann, Nartey, Karabec, Ghezzal, Yaremchuk