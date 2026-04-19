Direct CS (Ligue 1) – PSG / OL : (0-2, MT) – Un premier acte très compliqué pour les Parisiens

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais avec pour objectif de reprendre ses distances en tête du championnat.

Cinq jours après sa victoire sur la pelouse de Liverpool (2-0) en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. En conclusion de la 30e journée de championnat, le club parisien accueille l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes (20h45 sur Ligue 1+). Avec un calendrier chargé à venir, l’équipe de Luis Enrique aura à coeur de reprendre quatre points d’avance sur le RC Lens. Pour cette rencontre face aux Gones, le coach parisien a décidé d’aligner une équipe remaniée, avec les titularisations d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Senny Mayulu et Gonçalo Ramos.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Grosse possession de balle du PSG face au bloc bas lyonnais.

5′ Premier corner pour l’OL. Pacho dégage le danger pour un nouveau corner. Sur la nouvelle tentative, Beraldo dégage le ballon.

6′ OUVERTURE DU SCORE DE L’OL (0-1). Trouvé dans la surface, Endrick tire en force en pivot. Le Brésilien trompe Safonov avec l’aide du poteau.

12′ L’OL proche du break !! Sur un centre d’Endrick, Abner réalise un ciseaux mais Safonov repousse d’une belle claquette en corner.

12′ Dans la continuité de l’action, Maitland-Niles est trouvé au second poteau mais sa passe vers Endrick manque de précision. Les Parisiens sont en grande difficulté.

17′ La voici la première occasion du PSG. Trouvé dans la surface, G.Ramos parvient à conserver le ballon et remise en retrait pour Beraldo, dont le tir est repoussé par Greif.

18′ LE BUT DU BREAK POUR L’OL (0-2). Sur le corner parisien, Greif dégage du poing et l’OL part en contre avec Moreira. Le Lyonnais résiste au retour d’Hakimi et trompe Safonov d’un tir croisé.

21′ Trouvé dans son couloir droit sur une excellente ouverture de Vitinha, Hakimi centre mais G.Ramos est trop court pour reprendre.

26′ Sur un bon centre de Barcola, Mayulu passe devant Abner mais n’arrive pas à redresser sa tête.

28′ Sur un centre de Doué, Ramos est trouvé de la tête mais sans danger pour Greif.

28′ Grosses occasions à la chaîne pour le PSG mais ni Ramos ni Doué ni Barcola ne parviennent à tromper la défense lyonnaise vigilante.

29′ Carton jaune pour Zabarnyi après une faute en retard sur Moreira, qui était une nouvelle fois parti en contre après un corner parisien.

31′ PENALTY POUR LE PSG. Après une accélération de Lucas Hernandez sur son côté gauche, le Français est touché par Maitland-Niles dans la surface.

33′ CE N’EST PAS POSSIBLE. Ramos voit son penalty être repoussé par Greif. C’est mal tiré par le Portugais.

39′ Premier changement pour le PSG. Vitinha, qui boite, cède sa place à Zaïre-Emery.

42′ Ramos accroché par Mata dans la surface, pas de penalty pour le PSG.

45′ Six minutes de temps additionnel.

45’+1 Sur un coup-franc bien travaillé par Hakimi, Ramos est trouvé de la tête mais ça passe juste au-dessus du but de Greif.

45’+3 Le centre dangereux de Barcola est repoussé par Greif puis dégagé par Morton.

45’+7 Le dernier corner du PSG est repoussé par Greif.

45’+7 C’est la pause au Parc des Princes, le PSG est mené 0-2 par l’OL. Complètement apathiques en début de rencontre, les Rouge & Bleu ont vécu une première période très compliquée avec un manqué de Ramos sur penalty et une alerte à la cheville pour Vitinha, remplacé par Zaïre-Emery.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

30e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Torregreossa – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui – Buts : Endrick (6e), Moreira (18e) – Cartons : Kluivert (13e), Zabarnyi (29e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu, Beraldo, Vitinha (Zaïre-Emery, 39e) – Doué, G.Ramos, Barcola Remplaçants : Chevalier, Marquinhos, F.Ruiz, Lee, Dro Fernandez, Zaïre-Emery (39e), J.Neves, Kvaratskhelia, Dembélé

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu, Beraldo, Vitinha (Zaïre-Emery, 39e) – Doué, G.Ramos, Barcola Le XI de l’ OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Kluivert, Abner – Mangala, Morton – Merah – Endrick, Moreira Remplaçants : Descamps, Hateboer, Kango, Kamara, Tessmann, Nartey, Karabec, Ghezzal, Yaremchuk

: Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Kluivert, Abner – Mangala, Morton – Merah – Endrick, Moreira