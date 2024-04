Ce dimanche soir (21h sur Prime Video), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais avec pour ambition de faire un pas supplémentaire vers le titre de champions de France.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. Deux semaines après son match nul face au Clermont Foot (1-1), le club de la capitale accueille l’Olympique Lyonnais, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Et dans cette fin de saison intense, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif en réservant quelques surprises. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé débutent sur le banc, l’occasion parfaite pour Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani de se mettre en évidence. De son côté, Bradley Barcola est titulaire face à son club formateur.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Les Parisiens ouvrent déjà le score après trois minutes de jeu. Après une fixation sur son côté gauche, Barcola sert Asensio qui s’est projeté vers l’avant. Le centre de l’Espagnol est dévié dans le but par Matic.

5′ Kolo Muani manque le cadre !!! Après une belle action menée par Barcola, Ramos sert Kolo Muani. Mais le Français est contré à la dernière minute.

6′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BERALDO (2-0). Sur le corner qui suit, Beraldo est à la retombée d’une tête de Barcola au premier poteau pour tromper de près Lopes.

6′ Quel début de match des Rouge & Bleu !!!

7′ Quel arrêt de Donnarumma. Le portier reste vigilant avec un super réflexe suite à un centre de Benrahma détourné par Marquinhos.

11′ Barcola est un véritable poison sur son côté gauche.

13′ Barcola déborde Maitland-Niles mais sa frappe manque de puissance pour tromper Lopes. L’ancien Lyonnais est en feu.

16′ Grosse percussion de Zaïre-Emery pour entrer dans la surface. La frappe de Titi est ensuite contrée par la défense des Gones.

18′ Après une nouvelle action en solitaire de Barcola, Kolo Muani est servi à l’entrée de la surface. La frappe du Français manque ensuite de précision.

19′ Donnarumma et Danilo se sont percutés pour contrer Nuamah. Les deux Parisiens sont pour le moment au sol.

21′ Donnarumma et Danilo se sont relevés. Sur le corner qui suit, Beraldo fait un bon tacle devant Lacazette, mais un hors-jeu a été signalé au début de l’action.

23′ Retour impressionnant de O’Brien pour venir contrer Kolo Muani juste avant son tir. Le Français n’a pas profité de cette belle action collective parisienne.

24′ Après une perte de balle de Vitinha dans sa surface, Lacazette est en position de tir. La frappe du Français est détournée en corner par Donnarumma. Le corner ne donnera rien.

32′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (3-0). Après une déviation subtile de Barcola, Hakimi réalise un centre parfait sur la tête de Ramos, qui trompe Lopes.

34′ Le PSG proche du quatrième but. Lancé dans la profondeur, Hakimi devance la sortie de Lopes et son ballon piqué trouve au second poteau Barcola. Le numéro 29 arme une frappe puissante qui touche le poteau.

37′ BUT DE L’OL (3-1). Nuamah redonne de l’espoir aux Gones. Pas attaqué, le Lyonnais arme une frappe de loin qui trompe Donnarumma.

38′ Nuamah était proche de refaire la même action mais cette fois-ci sa frappe enroulée ne trouve pas le cadre.

42′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (4-1). Sur une action collective magnifique avec un Vitinha génial au départ de l’action, Zaïre-Emery remonte le terrain balle au pied et sert dans le bon tempo Asensio. L’Espagnol centre en première intention Ramos, qui se jette au second poteau pour inscrire son doublé.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+1 Sur une frappe enroulée de Benrahma, Donnarumma ne prend pas de risque et détourne en corner. Ce dernier est dégagé au premier poteau par Vitinha.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

30e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Mehdi Rahmouni et Julien Aube – Quatrième arbitre : Gaël Angoula– VAR : Éric Wattellier et Abdelali Chaoui – Buts : Matic (c.s.c, 3′), Beraldo (6′), Ramos (32′, 42′), Nuamah (37′)