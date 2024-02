Ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade Rennais en Ligue 1 avec pour objectif de confirmer sa mainmise sur le championnat.

Une belle affiche est au programme ce dimanche après-midi au Parc des Princes. A l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, le PSG et le Stade Rennais s’affrontent au Parc des Princes. En forme ces derniers temps, le leader du championnat fera face à une équipe bretonne invaincue depuis mi-décembre en Ligue 1. Et pour cette rencontre, Nuno Mendes fait son retour après dix mois d’absence et débute sur le banc. Dans son onze de départ, Luis Enrique n’a pas réservé de grande surprise mis à part la non-titularisation de Warren Zaïre-Emery, énormément sollicité ces dernières semaines.

Fil du match

0′ Avant le coup d’envoi une minute de silence aura lieu en mémoire de l’ancien coach du PSG, Artur Jorge, qui nous a quittés cette semaine. Une minute d’applaudissements aura également lieu pour Sékou Diaby, un jeune supporter du PSG décédé d’une crise d’épilepsie lors du match PSG / Nantes.

0′ Sous la pluie, le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous.

5′ Après un gros pressing des Parisiens, Hakimi récupère un bon ballon proche de la surface rennaise. Mais la passe du Marocain en direction de Dembélé est repoussée par la défense de Rennes.

15′ Pour le moment, très peu de rythme dans cette rencontre. Les Parisiens monopolisent la balle sans se montrer dangereux.

Feuille de match PSG / Stade Rennais

23e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h05 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Eric Wattellier et Mehdi Mokhtari.