Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le RC Lens au Stade Bollaert avec pour ambition d’accroître son avance en tête de la Ligue 1.

Avant de penser au match crucial de Ligue des champions face à Manchester City, le PSG devra faire le job sur la pelouse du RC Lens ce samedi. Et pour éviter des mauvaises surprises de dernière minute, Luis Enrique a décidé de préserver quelques cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos et Ousmane Dembélé. Mais, le coach parisien a tout de même aligné un onze de départ compétitif avec quatre gauchers alignés en défense et un trio offensif Lee-Doué-Barcola.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Très grosse intensité mise par le PSG en ce début de match.

10′ Les Parisiens posent le pied sur le ballon en ce début de rencontre mais pas encore de danger devant les buts de Koffi.

13′ La première frappe du match pour le PSG. De loin, Ruiz tente sa chance. Koffi ne prend aucun risque avec ce ballon vicieux et détourne la tentative de l’Espagnol des deux mains.

Feuille de match RC Lens / Paris Saint-Germain

18e journée de Ligue 1 – Stade : Bollaert-Delelis – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORT 1 – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Laurent Coniglio etThomas Luczynski – Quatrième arbitre : Gaël Angoula – VAR : Nicolas Rainville et Abdelatif Kherradji